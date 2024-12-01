Ракетный удар РФ по Днепропетровщине — возросло количество раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Днепропетровщине — возросло количество раненых

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Ракетный удар РФ по Днепропетровщине — возросло количество раненых
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Армия РФ атаковала Днепропетровскую область вечером 30 ноября. По состоянию на утро 1 декабря выросло количество пострадавших.

Главные тезисы

  • Произошел ракетный удар РФ по Днепропетровской области, который увеличил количество пострадавших
  • В результате атаки были разрушены магазины и жилые дома на пригороде Днепра
  • Среди раненых есть 11-летний мальчик и 8 человек с тяжелыми травмами
  • Четверо человек погибли из-за вражеского удара, произошедшего на Днепропетровщине
  • Глава Днепропетровской ОВА выразил соболезнования родным погибших и поддержал пострадавших

В Днепропетровской области выросло количество пострадавших

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по уточненной информации, из-за атаки на Днепровский район пострадали 24 человека.

В больницах находятся 18 пострадавших, состояние семерых остается тяжелым.

Россия атаковала Днепропетровщину

Вечером 30 ноября российские войска совершили атаку на пригород Днепра. Сначала сообщалось о взрывах, которые были слышны в городе, и пожарах. Огонь охватил магазин, многоквартирный и частный дом.

В 19.33 стало известно, что в Днепровском районе три человека погибли, 19 — пострадали.

Среди раненых, по информации сейчас, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро — "тяжелые".

Позже Лысак уточнил, что уже восемь человек находятся в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. В них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.

В общей сложности было известно о 21 пострадавшем.

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