Ракетный удар РФ по Днепропетровщине — возросло количество раненых

Армия РФ атаковала Днепропетровскую область вечером 30 ноября. По состоянию на утро 1 декабря выросло количество пострадавших.

В Днепропетровской области выросло количество пострадавших

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по уточненной информации, из-за атаки на Днепровский район пострадали 24 человека.

В больницах находятся 18 пострадавших, состояние семерых остается тяжелым. Поделиться

Россия атаковала Днепропетровщину

Вечером 30 ноября российские войска совершили атаку на пригород Днепра. Сначала сообщалось о взрывах, которые были слышны в городе, и пожарах. Огонь охватил магазин, многоквартирный и частный дом.

В 19.33 стало известно, что в Днепровском районе три человека погибли, 19 — пострадали.

Среди раненых, по информации сейчас, один ребенок. 11-летний мальчик в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро — "тяжелые". Поделиться

Позже Лысак уточнил, что уже восемь человек находятся в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. В них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.