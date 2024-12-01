Ракетный удар РФ по Днепропетровщине — возросло количество раненых

Армия РФ атаковала Днепропетровскую область вечером 30 ноября. По состоянию на утро 1 декабря выросло количество пострадавших.
Главные тезисы
- Произошел ракетный удар РФ по Днепропетровской области, который увеличил количество пострадавших
- В результате атаки были разрушены магазины и жилые дома на пригороде Днепра
- Среди раненых есть 11-летний мальчик и 8 человек с тяжелыми травмами
- Четверо человек погибли из-за вражеского удара, произошедшего на Днепропетровщине
- Глава Днепропетровской ОВА выразил соболезнования родным погибших и поддержал пострадавших
В Днепропетровской области выросло количество пострадавших
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, по уточненной информации, из-за атаки на Днепровский район пострадали 24 человека.
Россия атаковала Днепропетровщину
Вечером 30 ноября российские войска совершили атаку на пригород Днепра. Сначала сообщалось о взрывах, которые были слышны в городе, и пожарах. Огонь охватил магазин, многоквартирный и частный дом.
В 19.33 стало известно, что в Днепровском районе три человека погибли, 19 — пострадали.
Позже Лысак уточнил, что уже восемь человек находятся в тяжелом состоянии после атаки россиян на Днепровский район. В них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.
В общей сложности было известно о 21 пострадавшем.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-