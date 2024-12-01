Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині — зросла кількість поранених

У Дніпропетровській області зросла кількість постраждалих

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, за уточненою інформацією, через атаку на Дніпровський район постраждали 24 людини.

У лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким. На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих, — зазначив голова ОВА. Поширити

Росія атакувала Дніпропетровщину

Увечері 30 листопада російські війська здійснили атаку на передмістя Дніпра. Спочатку повідомлялося про вибухи, які було чутно в місті, та пожежі. Вогонь охопив магазин, багатоквартирний і приватний будинки.

О 19.33 стало відомо, що у Дніпровському районі троє людей загинули, 19 — постраждали.

Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Шестеро — "важкі". Поширити

Пізніше Лисак уточнив, що вже вісім людей знаходяться у важкому стані після атаки росіян на Дніпровський район. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.