Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині — зросла кількість поранених
Категорія
Україна
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Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині — зросла кількість поранених

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині — зросла кількість поранених
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Армія РФ атакувала Дніпропетровську область ввечері 30 листопада. Станом на ранок 1 грудня зросла кількість постраждалих.

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала Дніпропетровську область, що призвело до збільшення кількості поранених на 24 людини.
  • Серед постраждалих внаслідок ракетного удару є 11-річний хлопчик у середньої тяжкості, а також 8 осіб із важкими травмами.
  • Атака РФ на передмістя Дніпра спричинила руйнування магазинів та житлових будинків на території району.
  • Четверо людей загинули через ворожий удар, що сталося на Дніпропетровщині увечері 30 листопада.
  • Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак висловив співчуття рідним загиблих та підтримав постраждалих у цю важку годину.

У Дніпропетровській області зросла кількість постраждалих

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, за уточненою інформацією, через атаку на Дніпровський район постраждали 24 людини.

У лікарнях перебувають 18 потерпілих, стан сімох залишається важким. На жаль, той ворожий удар забрав чотири життя. Співчуття рідним загиблих, — зазначив голова ОВА.

Росія атакувала Дніпропетровщину

Увечері 30 листопада російські війська здійснили атаку на передмістя Дніпра. Спочатку повідомлялося про вибухи, які було чутно в місті, та пожежі. Вогонь охопив магазин, багатоквартирний і приватний будинки.

О 19.33 стало відомо, що у Дніпровському районі троє людей загинули, 19 — постраждали.

Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Шестеро — "важкі".

Пізніше Лисак уточнив, що вже вісім людей знаходяться у важкому стані після атаки росіян на Дніпровський район. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.

Загалом було відомо про 21 постраждалого.

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