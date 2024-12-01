Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині — зросла кількість поранених

Армія РФ атакувала Дніпропетровську область ввечері 30 листопада. Станом на ранок 1 грудня зросла кількість постраждалих.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала Дніпропетровську область, що призвело до збільшення кількості поранених на 24 людини.
- Серед постраждалих внаслідок ракетного удару є 11-річний хлопчик у середньої тяжкості, а також 8 осіб із важкими травмами.
- Атака РФ на передмістя Дніпра спричинила руйнування магазинів та житлових будинків на території району.
- Четверо людей загинули через ворожий удар, що сталося на Дніпропетровщині увечері 30 листопада.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак висловив співчуття рідним загиблих та підтримав постраждалих у цю важку годину.
У Дніпропетровській області зросла кількість постраждалих
Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, за уточненою інформацією, через атаку на Дніпровський район постраждали 24 людини.
Росія атакувала Дніпропетровщину
Увечері 30 листопада російські війська здійснили атаку на передмістя Дніпра. Спочатку повідомлялося про вибухи, які було чутно в місті, та пожежі. Вогонь охопив магазин, багатоквартирний і приватний будинки.
О 19.33 стало відомо, що у Дніпровському районі троє людей загинули, 19 — постраждали.
Пізніше Лисак уточнив, що вже вісім людей знаходяться у важкому стані після атаки росіян на Дніпровський район. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.
Загалом було відомо про 21 постраждалого.
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