Армія РФ обстріляла багатоповерхівку у Харкові — постраждало 4 людей

Російський дрон атакував багатоквартирний житловий будинок у Салтівському районі Харкова. Наразі відомо про кількох постраждалих.
Головні тези:
- Російський дрон обстріляв багатоквартирний будинок у Харкові, при цьому постраждало 4 людей.
- Серед постраждалих госпіталізовані двоє людей з уламковими пораненнями та одна жінка з гіпертонічним кризом.
- Унаслідок атаки було пошкоджено кілька автомобілів та частково зруйновано багатоповерхівку у Харкові.
Росія вкотре атакувала Харків. Що відомо
Як заявив мер Харкова Ігор Терехов, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Спочатку інформації про потерпілих не надходило, проте згодом стало відомо про двох, а пізніше — чотирьох осіб, які отримали травми.
До місця події прямують всі необхідні служби для надання допомоги та з'ясування обставин інциденту.
Разом з тим голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед потерпілих немає важких випадків. Також внаслідок атаки російського дрона пошкоджено декілька автомобілів на парковці.
Згодом Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки російського дрона постраждали три жінки та один чоловік.
Росія знову бомбила Харків
Один із ударів — по центру міста Харків, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це 8 листопада повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Невдовзі чиновник уточнив, що внаслідок удару пошкоджені адмінбудівлі та житлові будинки. Служби продовжують огляд.
Окрім того, один з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова.
Спочатку стало відомо про трьох постраждалих унаслідок цього удару. Частково зруйновано під'їзд будинку з 1-го по 3-й поверх. Пошкоджено будівлі навколо.
Згодом кількість постраждалих унаслідок удару російської керованої авіабомби по 12-поверхівці в Салтівському районі Харкова зросла до 25.
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