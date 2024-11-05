За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова, злочинна армія РФ атакувала безпілотником Шевченківський район міста та влучила у п'ятиповерхівку.

Що відомо про наслідки нової атаки злочинної армії РФ по Харкову

За інформацією Синєгубова, внаслідок атаки дрона російських окупантів пошкоджень зазнала багатоповерхівка у Шевченківському районі Харкова, постраждала жінка, яка прямо на місці отримала медичну допомогу.

За інформацією мера Ігоря Терехова, На другому, третьому та четвертому поверхах вибито вікна, біля будинку пошкоджено автомобілі.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, атаку російських воєнних злочинців було здійснено за допомогою дрону типу “Shahed”.

Відповідні служби обстежать місце прильоту. Попередньо удар був здійснений "Шахедом”, — підкреслив Терехов. Поширити

Що відомо про наслідки останніх атак армії РФ по Харківщині

За інформацією представників Харківської ОВА, внаслідок атаки злочинної армії РФ по селу Глушківка у Куп'янському районі загинуло двоє місцевих жителів.

Внаслідок атаки російських окупантів по Глушківці загинули чоловік та жінка 48 років.

За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, вніч на 5 листопада злочинна армія РФ атакувала Шевченківський та Київський райони Харкова.

Потрапляння КАБ в землю, пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві жінки 39 та 40 років.

Внаслідок обстрілу, потрапляння в землю на відкритій території, пошкоджено приватний житловий будинок.