По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ атаковала беспилотником Шевченковский район города и попала в пятиэтажку.
Главные тезисы
- Преступная армия РФ атаковала беспилотником Шевченковский район Харькова, попав в пятиэтажку и причинив ущерб женщине.
- Атаки российских военных привели к гибели жителей Харьковщины и повреждению жилых домов и автомобилей.
- В результате атак по Харьковщине погибли два местных жителя, пострадали женщины и нанесен ущерб жилым и частным объектам.
Что известно о последствиях новой атаки преступной армии РФ по Харькову
По информации Синегубова, в результате атаки дрона российских окупантов повреждений получила многоэтажка в Шевченковском районе Харькова, пострадала женщина, которая прямо на месте получила медицинскую помощь.
По информации мэра Игоря Терехова, На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили.
Он отметил, что по предварительной информации, атака российских военных преступников была осуществлена с помощью дрона типа Shahed.
Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Харьковщине
По информации представителей Харьковской ОВА, в результате атаки преступной армии РФ по селу Глушковка в Купянском районе погибли двое местных жителей.
В результате атаки российских окупантов по Глушковке погибли мужчина и женщина 48 лет.
По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, ночью на 5 ноября преступная армия РФ атаковала Шевченковский и Киевский районы Харькова.
Попадание КАБ в землю, повреждено остекление трех многоквартирных домов. Пострадали две женщины 39 и 40 лет.
В результате обстрела, попадания в землю на открытой территории, поврежден частный жилой дом.
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