По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова, преступная армия РФ атаковала беспилотником Шевченковский район города и попала в пятиэтажку.

Что известно о последствиях новой атаки преступной армии РФ по Харькову

По информации Синегубова, в результате атаки дрона российских окупантов повреждений получила многоэтажка в Шевченковском районе Харькова, пострадала женщина, которая прямо на месте получила медицинскую помощь.

По информации мэра Игоря Терехова, На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены автомобили.

Он отметил, что по предварительной информации, атака российских военных преступников была осуществлена с помощью дрона типа Shahed.

Соответствующие службы обследуют место прилета. Предварительно удар был совершен "Шахедом", — подчеркнул Терехов. Поделиться

Что известно о последствиях последних атак армии РФ по Харьковщине

По информации представителей Харьковской ОВА, в результате атаки преступной армии РФ по селу Глушковка в Купянском районе погибли двое местных жителей.

В результате атаки российских окупантов по Глушковке погибли мужчина и женщина 48 лет.

По информации руководителя Харьковской ОВО Олега Синегубова, ночью на 5 ноября преступная армия РФ атаковала Шевченковский и Киевский районы Харькова.

Попадание КАБ в землю, повреждено остекление трех многоквартирных домов. Пострадали две женщины 39 и 40 лет.

В результате обстрела, попадания в землю на открытой территории, поврежден частный жилой дом.