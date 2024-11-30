Росія обстріляла Мирноград на Донеччині — є загиблі та поранені

Російські війська масовано обстріляли Мирноград у Донецькій області. Станом на 16.30 відомо про двох загиблих та 3 поранених внаслідок обстрілів.

Росія вбила двох людей у Мирнограді

2 людини загинуло і 3 поранені внаслідок обстрілу Росією Мирнограда.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Сьогодні зранку росіяни обстріляли місто з артилерії. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню і автомобіль. На місці працюють всі відповідальні служби. Вадим Філашкін Начальник Донецької ОВА

Голова області закликав жителів регіону не наражати себе на небезпеку та своєчасно евакуюватися.

Росія обстріляла багатоповерхівку з цивільними

Як повідомив 22 жовтня голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, внаслідок удару РФ пошкодження різного ступеня отримали ще сім будинків.

Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.

Усіх цивільних закликають — хто не залучений в роботі критичної інфраструктури, виїхати до більш безпечних регіонів.