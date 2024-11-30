Росія обстріляла Мирноград на Донеччині — є загиблі та поранені

Російські війська масовано обстріляли Мирноград у Донецькій області. Станом на 16.30 відомо про двох загиблих та 3 поранених внаслідок обстрілів.
Головні тези:
- Російські війська здійснили масовані обстріли Мирнограду у Донецькій області, що призвело до загибелі двох осіб та поранення трьох.
- Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив інформацію про пошкодження цивільних об'єктів у місті, серед них — приватний будинок, підприємство, кав'ярня та автомобіль.
- Загальна безпекова ситуація в регіоні стає загрозливою.
Росія вбила двох людей у Мирнограді
2 людини загинуло і 3 поранені внаслідок обстрілу Росією Мирнограда.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Голова області закликав жителів регіону не наражати себе на небезпеку та своєчасно евакуюватися.
Росія обстріляла багатоповерхівку з цивільними
Як повідомив 22 жовтня голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, внаслідок удару РФ пошкодження різного ступеня отримали ще сім будинків.
Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.
Усіх цивільних закликають — хто не залучений в роботі критичної інфраструктури, виїхати до більш безпечних регіонів.
Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 158 людей, у тому числі 24 дитини.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-