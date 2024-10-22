Росія обстріляла багатоповерхівку у Мирнограді — загинула людина

22 жовтня росіяни скинули на п'ятиповерховий будинок у Мирнограді Донецької області керовану авіабомбу КАБ-250. Наразі відомо про одну загиблу людину та двох поранених.
Головні тези:
- Російські загарбники обстрілюють населені пункти Донеччини, в результаті чого сотні людей були евакуйовані та постраждали.
- У Мирнограді загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення внаслідок авіаудару керованою авіабомбою КАБ-250.
- Після обстрілу багатоповерхівки у Мирнограді масштабна пошуково-рятувальна операція стала неможливою через загрозливу безпекову ситуацію в районі.
- За добу лише 22 жовтня з Росії було зафіксовано 14 обстрілів населених пунктів Донеччини, що призвело до загибелі трьох людей та серйозних матеріальних збитків.
- У зв'язку зі зростанням загрози з боку російських окупантів, цивільним особам рекомендується виїхати до більш безпечних регіонів, якщо вони не зайняті критичною інфраструктурою.
Росія обстріляла багатоповерхівку з цивільними
Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, внаслідок удару пошкодження різного ступеня отримали ще сім будинків.
Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.
Усіх цивільних закликають — хто не залучений в роботі критичної інфраструктури, виїхати до більш безпечних регіонів.
Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 158 людей, у тому числі 24 дитини.
Росія масштабно обстрілює населені пункти Покровського району
21 жовтня на Донеччині загинуло троє людей внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.
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