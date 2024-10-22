Росія обстріляла багатоповерхівку у Мирнограді — загинула людина

22 жовтня росіяни скинули на п'ятиповерховий будинок у Мирнограді Донецької області керовану авіабомбу КАБ-250. Наразі відомо про одну загиблу людину та двох поранених.

Росія обстріляла багатоповерхівку з цивільними

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, внаслідок удару пошкодження різного ступеня отримали ще сім будинків.

Фото — t.me/VadymFilashkin

Фото — t.me/VadymFilashkin

Наразі пошуково-рятувальна операція тимчасово призупинена через загрозливу безпекову ситуацію.

Усіх цивільних закликають — хто не залучений в роботі критичної інфраструктури, виїхати до більш безпечних регіонів.

Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 158 людей, у тому числі 24 дитини.

Росія масштабно обстрілює населені пункти Покровського району

21 жовтня на Донеччині загинуло троє людей внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.