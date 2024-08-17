Російська армія обстріляла Мирноград на Донеччині — є загиблий та поранені

Армія РФ ввечері 17 серпня атакувала з повітря Мирноград Донецької області, внаслідок удару поранень зазнали щонайменше четверо людей. Одна людина, на жаль, загинула.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ на Мирноград загинула одна людина, а четверо отримали поранення.
- Армія РФ вдарила по недобудованій будівлі, результати рятувальної операції поки невідомі.
У Мирнограді внаслідок обстрілу РФ загинула людина
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Він додав, що рятувальна операція триває. Глава ОВА закликав жителів регіону евакуюватися.
Пізніше стало відомо, що одна людина загинула внаслідок атаки РФ на Мирноград, а четверо поранені.
РФ обстріляла Краматорськ з РСЗВ
Внаслідок обстрілу Краматорська без газу опинилось 310 абонентів… У Донецькоблгазі повідомляють, що аварійною бригадою виявлено чисельні пошкодження на газопроводі протяжністю 30 метрів. Також зафіксовано гільйотинний розрив газопроводу.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Без газопостачання 17 серпня залишилось 178 квартир та 132 приватних будинки.
Відновлення газопостачання можливе за умов безпекової ситуації, підкреслили у міській раді.
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