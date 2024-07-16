Удар РФ по Мирнограду 14 липня. З-під завалів будинку дістали тіла двох людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Мирнограду 14 липня. З-під завалів будинку дістали тіла двох людей

Мирноград
Джерело:  Суспільне

16 липня під час розбору завалів зруйнованого армією РФ будинку у Мирнограді виявили тіла ще двох жертв.

Головні тези:

  • Удар РФ по Мирнограду 14 липня призвів до загибелі трьох та травмування шістьох осіб. Серед загиблих було подружжя, чиї тіла виявили під завалами будинку 16 липня.
  • Російські війська також атакували цивільні об'єкти на Херсонщині. У результаті обстрілу одна жінка отримала вибухову травму та поранення ноги, а чоловік - тяжкі травми та поранення голови.

У результаті удару РФ по Мирнограду загинуло троє осіб

14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. У результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка.

Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.

Тіла двох людей, яких шукали серед завалів багатоповерхівки у Мирнограді знайшли 16 липня. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка, знайшли зранку 16 липня. Їх шукали два дні — повідомив Юрій Третяк.

О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено, — розповів Юрій Третяк.

Російські окупанти з дронів атакували цивільне авто на Херсонщині

Зранку 15 липня у Херсонській області російські війська вдарили з безпілотника по автомобілю та обстріляли житловий будинок. Травмовані двоє людей.

Ворог атакував з дрона цивільну автівку у Кізомисі. Тяжкі травми отримав 71-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму і поранення голови.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

У селі Садове росіяни атакували житловий будинок, 70-річна жінка дістала вибухову травму і поранення ноги.

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