Удар РФ по Мирнограду 14 липня. З-під завалів будинку дістали тіла двох людей

16 липня під час розбору завалів зруйнованого армією РФ будинку у Мирнограді виявили тіла ще двох жертв.
Головні тези:
- Удар РФ по Мирнограду 14 липня призвів до загибелі трьох та травмування шістьох осіб. Серед загиблих було подружжя, чиї тіла виявили під завалами будинку 16 липня.
- Російські війська також атакували цивільні об'єкти на Херсонщині. У результаті обстрілу одна жінка отримала вибухову травму та поранення ноги, а чоловік - тяжкі травми та поранення голови.
У результаті удару РФ по Мирнограду загинуло троє осіб
14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. У результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка.
Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.
Тіла двох людей, яких шукали серед завалів багатоповерхівки у Мирнограді знайшли 16 липня. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.
Тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка, знайшли зранку 16 липня. Їх шукали два дні — повідомив Юрій Третяк.
Російські окупанти з дронів атакували цивільне авто на Херсонщині
Зранку 15 липня у Херсонській області російські війська вдарили з безпілотника по автомобілю та обстріляли житловий будинок. Травмовані двоє людей.
Ворог атакував з дрона цивільну автівку у Кізомисі. Тяжкі травми отримав 71-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму і поранення голови.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
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