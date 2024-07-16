Удар РФ по Мирнограду 14 липня. З-під завалів будинку дістали тіла двох людей

16 липня під час розбору завалів зруйнованого армією РФ будинку у Мирнограді виявили тіла ще двох жертв.

У результаті удару РФ по Мирнограду загинуло троє осіб

14 липня, війська РФ здійснили атаку на Мирноград. У результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка.

Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.

Тіла двох людей, яких шукали серед завалів багатоповерхівки у Мирнограді знайшли 16 липня. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка, знайшли зранку 16 липня. Їх шукали два дні — повідомив Юрій Третяк.

О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки і чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено, — розповів Юрій Третяк. Поширити

Російські окупанти з дронів атакували цивільне авто на Херсонщині

Зранку 15 липня у Херсонській області російські війська вдарили з безпілотника по автомобілю та обстріляли житловий будинок. Травмовані двоє людей.

Ворог атакував з дрона цивільну автівку у Кізомисі. Тяжкі травми отримав 71-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму і поранення голови.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.