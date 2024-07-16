Удар РФ по Мирнограду 14 июля. Из-под завалов дома извлекли тела двух человек

16 июля при разборе завалов разрушенного армией РФ здания в Мирнограде обнаружили тела еще двух жертв.
Главные тезисы
- Удар РФ по Мирнограду 14 июля привел к гибели трех и травмированию шести человек. Среди погибших были супруги, чьи тела обнаружили под завалами дома 16 июля.
- Российские войска также атаковали гражданские объекты в Херсонской области. В результате обстрела одна женщина получила взрывную травму и ранение ноги, а мужчина – тяжелые травмы и ранение головы.
В результате удара РФ по Мирнограду погибли три человека
14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина.
Еще шесть гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.
Тела двух человек, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде, нашли 16 июля. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк.
Тела супругов, а именно 67-летней женщины и 69-летнего мужчины, нашли утром 16 июля. Их искали два дня – сообщил Юрий Третьяк.
Российские оккупанты из дронов атаковали гражданское авто на Херсонщине
Утром 15 июля в Херсонской области российские войска ударили из беспилотника по автомобилю и обстреляли жилой дом. Травмированы два человека.
Враг атаковал с дрона гражданский автомобиль в Кизомысе. Тяжелые травмы получил 71-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму и ранение головы.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.
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