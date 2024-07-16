Удар РФ по Мирнограду 14 июля. Из-под завалов дома извлекли тела двух человек

16 июля при разборе завалов разрушенного армией РФ здания в Мирнограде обнаружили тела еще двух жертв.

В результате удара РФ по Мирнограду погибли три человека

14 июля, войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина.

Еще шесть гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Тела двух человек, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде, нашли 16 июля. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк.

Тела супругов, а именно 67-летней женщины и 69-летнего мужчины, нашли утром 16 июля. Их искали два дня – сообщил Юрий Третьяк.

В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены, - рассказал Юрий Третяк. Поделиться

Российские оккупанты из дронов атаковали гражданское авто на Херсонщине

Утром 15 июля в Херсонской области российские войска ударили из беспилотника по автомобилю и обстреляли жилой дом. Травмированы два человека.

Враг атаковал с дрона гражданский автомобиль в Кизомысе. Тяжелые травмы получил 71-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму и ранение головы.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.