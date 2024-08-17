Российская армия обстреляла Мирноград в Донецкой области — есть погибший и раненые

Армия РФ вечером 17 августа атаковала с воздуха Мирноград Донецкой области, в результате удара ранения получили по меньшей мере четыре человека. Один человек, к сожалению, погиб.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла Мирноград в Донецкой области, в результате атаки погиб один человек, а четверо получили ранения.
- Нанесенные удары РФ пришлись на недостроенное здание, в ходе спасательной операции еще устанавливаются возможные пострадавшие.
- Начальник Донецкой областной военной администрации призывает жителей эвакуироваться из зоны обстрела, продолжается спасательная операция.
В Мирнограде в результате обстрела РФ погиб человек
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Он добавил, что спасательная операция продолжается. Глава ОВА призвал жителей региона эвакуироваться.
Позже стало известно, что один человек погиб в результате атаки РФ на Мирноград, а четверо ранены.
РФ обстреляла Краматорск из РСЗО
В результате обстрела Краматорска без газа оказалось 310 абонентов… В Донецкоблгаге сообщают, что аварийной бригадой обнаружены многочисленные повреждения на газопроводе протяженностью 30 метров. Также зафиксирован гильотинный разрыв газопровода.
Об этом сообщил Краматорский городской совет.
Без газоснабжения 17 августа осталось 178 квартир и 132 частных дома.
Возобновление газоснабжения возможно в условиях ситуации безопасности, подчеркнули в городском совете.
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