Авиация РФ сбросила бомбы на Мирноград — есть раненые

Армия РФ ранила женщину и двоих детей в Мирнограде 2 августа. Донецкая областная прокуратура начала расследование.

Россия бомбила Мирноград: есть раненые

2 августа оккупационные войска РФ атаковали город Мирноград, вероятно, применив две авиабомбы «ФАБ-250» с УМПК.

Во время атаки врага по жилому кварталу получила телесные повреждения 49-летняя женщина — у нее диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана живота. Также ранения и контузии получили 7-летняя девочка и ее брат 9 лет, находившиеся в частном домовладении. Поделиться

Пострадавшие госпитализированы и сейчас им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В результате удара РФ по Мирнограду погибли три человека

14 июля войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина.

Еще шесть гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.

Тела двух человек, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде, нашли 16 июля. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк.

Тела супругов, а именно 67-летней женщины и 69-летнего мужчины, нашли утром 16 июля. Их искали два дня — сообщил Юрий Третьяк.

В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены.