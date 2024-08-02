Авиация РФ сбросила бомбы на Мирноград — есть раненые

Армия РФ ранила женщину и двоих детей в Мирнограде 2 августа. Донецкая областная прокуратура начала расследование.
Главные тезисы
- Атака российской авиации на Мирноград 2 августа привела к ранению женщины и двух детей.
- Прокуратура расследует военные преступления российских оккупационных войск в Мирнограде и нанесенный ими ущерб жителям и жилым зданиям.
- Прокуроры предпринимают меры для установления ответственных лиц за совершение военных преступлений и нарушение законов войны в Мирнограде.
Россия бомбила Мирноград: есть раненые
2 августа оккупационные войска РФ атаковали город Мирноград, вероятно, применив две авиабомбы «ФАБ-250» с УМПК.
Пострадавшие госпитализированы и сейчас им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.
Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В результате удара РФ по Мирнограду погибли три человека
14 июля войска РФ совершили атаку на Мирноград. В результате попадания одного из средств поражения в многоквартирный дом в своем доме погибла женщина.
Еще шесть гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести. Они доставлены в больницу.
Тела двух человек, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде, нашли 16 июля. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк.
Тела супругов, а именно 67-летней женщины и 69-летнего мужчины, нашли утром 16 июля. Их искали два дня — сообщил Юрий Третьяк.
В 03:30 из-под завалов изъяты тела погибших женщины и мужчины. Аварийно-спасательные работы по поиску погибших завершены.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-