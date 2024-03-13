Армия РФ нанесла удар по Мирнограду. Погибли два человека, несколько ранены
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла удар по Мирнограду. Погибли два человека, несколько ранены

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
атака
Читати українською

Российские захватчики обстреляли город Мирноград в Донецкой области. В результате обстрела есть разрушение пятиэтажного многоквартирного дома.

Что известно об атаке РФ по Мирнограду

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" — попали в пятиэтажку.

Два человека погибли и 5 ранены в результате ночных обстрелов Мирнограда. Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку - она не получила физических травм", - отметил глава ОВА.

Всего ударом повреждено 4 дома.

Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Поисковая операция на месте происшествия завершена.

По данным главы МВД, в Мирнограде 6 человек спасены из-под завалов, из них 1 ребенок.

Как рассказали в Донецкой облпрокуратуре, снаряд попал в жилмассив, где пострадали мужчины 19, 26 и 44 лет и женщины 46 и 77 лет.

У пострадавших обнаружили минно-взрывные травмы, ушибы головы и тела, а также перелом. Из-под завалов одного из зданий спасатели извлекли погибших 76-летнюю женщину и мужчину 68 лет, — добавили в ведомстве.

Россия атаковала Сумы и Кривой Рог

За последние часы из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины — Мирнограде, Сумах и Кривом Роге.

Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах. Уничтожено около полутора десятков квартир, тушение пожара продолжается.

Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали, по меньшей мере, 8 жителей. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека, — добавил Клименко.

Тем временем в Кривом Роге возросло количество жертв ракетного удара до 4 человек.

Ночью в медицинском заведении скончалась женщина. Общее количество погибших и пострадавших – более полусотни.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская армия ракетами атаковала Мирноград. Ранены 10 гражданских
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
атака
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Кривом Роге возросло количество погибших после удара России
Удар РФ по Кривому Рогу
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака РФ по многоэтажке в Одессе. Из-под завалов извлекли 10 человек, есть погибшие
Сумская ОВА
атака

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?