Армия РФ нанесла удар по Мирнограду. Погибли два человека, несколько ранены

Российские захватчики обстреляли город Мирноград в Донецкой области. В результате обстрела есть разрушение пятиэтажного многоквартирного дома.
Что известно об атаке РФ по Мирнограду
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" — попали в пятиэтажку.
Всего ударом повреждено 4 дома.
Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Поисковая операция на месте происшествия завершена.
По данным главы МВД, в Мирнограде 6 человек спасены из-под завалов, из них 1 ребенок.
Как рассказали в Донецкой облпрокуратуре, снаряд попал в жилмассив, где пострадали мужчины 19, 26 и 44 лет и женщины 46 и 77 лет.
Россия атаковала Сумы и Кривой Рог
За последние часы из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины — Мирнограде, Сумах и Кривом Роге.
Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах. Уничтожено около полутора десятков квартир, тушение пожара продолжается.
Тем временем в Кривом Роге возросло количество жертв ракетного удара до 4 человек.
Ночью в медицинском заведении скончалась женщина. Общее количество погибших и пострадавших – более полусотни.
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