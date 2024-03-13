Армия РФ нанесла удар по Мирнограду. Погибли два человека, несколько ранены

Российские захватчики обстреляли город Мирноград в Донецкой области. В результате обстрела есть разрушение пятиэтажного многоквартирного дома.

Что известно об атаке РФ по Мирнограду

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" — попали в пятиэтажку.

Два человека погибли и 5 ранены в результате ночных обстрелов Мирнограда. Кроме того, спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку - она не получила физических травм", - отметил глава ОВА. Поделиться

Всего ударом повреждено 4 дома.

Все раненые получают медицинскую помощь: 1 человек находится в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Поисковая операция на месте происшествия завершена.

По данным главы МВД, в Мирнограде 6 человек спасены из-под завалов, из них 1 ребенок.

Как рассказали в Донецкой облпрокуратуре, снаряд попал в жилмассив, где пострадали мужчины 19, 26 и 44 лет и женщины 46 и 77 лет.

У пострадавших обнаружили минно-взрывные травмы, ушибы головы и тела, а также перелом. Из-под завалов одного из зданий спасатели извлекли погибших 76-летнюю женщину и мужчину 68 лет, — добавили в ведомстве. Поделиться

Россия атаковала Сумы и Кривой Рог

За последние часы из-за российских атак уничтожены многоэтажки в трех городах Украины — Мирнограде, Сумах и Кривом Роге.

Ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах. Уничтожено около полутора десятков квартир, тушение пожара продолжается.

Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали, по меньшей мере, 8 жителей. Среди пропавших без вести могут быть еще три человека, — добавил Клименко. Поделиться

Тем временем в Кривом Роге возросло количество жертв ракетного удара до 4 человек.