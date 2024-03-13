Російські загарбники обстріляли місто Мирноград на Донеччині. Внаслідок обстрілу є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку.
Що відомо про атаку РФ по Мирнограду
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1" — влучили у пятиповерхівку.
Всього ударом пошкоджено 4 будинки.
Усі поранені отримують медичну допомогу: 1 людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості. Пошукова операція на місці події завершена.
За даними голови МВС, у Мирнограді 6 людей врятовано з-під завалів, з них 1 дитина.
Як розповіли у Донецькій облпрокуратурі, снаряд влучив у житловий масив, де постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років.
Росія атакувала Суми та Кривий Ріг
Упродовж останніх годин через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України — Мирнограді, Сумах та Кривому Розі.
Вночі окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Сумах. Знищено близько півтора десятка квартир, гасіння пожежі триває.
Тим часом у Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару до 4 людей.
Вночі у медичному закладі померла жінка. Загальна кількість загиблих та постраждалих — більше півсотні.
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