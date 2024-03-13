Армія РФ завдала удару по Мирнограду. Загинуло двоє людей, кілька поранено
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала удару по Мирнограду. Загинуло двоє людей, кілька поранено

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
обстріл

Російські загарбники обстріляли місто Мирноград на Донеччині. Внаслідок обстрілу є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку.

Що відомо про атаку РФ по Мирнограду

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1" — влучили у пятиповерхівку.

Дві людини загинули і 5 поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку — вона не отримала фізичних травм", — зазначив голова ОВА.

Всього ударом пошкоджено 4 будинки.

Усі поранені отримують медичну допомогу: 1 людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості. Пошукова операція на місці події завершена.

За даними голови МВС, у Мирнограді 6 людей врятовано з-під завалів, з них 1 дитина.

Як розповіли у Донецькій облпрокуратурі, снаряд влучив у житловий масив, де постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років.

У потерпілих виявили мінно-вибухові травми, забої голови й тіла, а також перелам. З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років, — додали у відомстві.

Росія атакувала Суми та Кривий Ріг

Упродовж останніх годин через російські атаки знищені багатоповерхівки у трьох містах України — Мирнограді, Сумах та Кривому Розі.

Вночі окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Сумах. Знищено близько півтора десятка квартир, гасіння пожежі триває.

Підрозділи ДСНС врятували 10 людей, постраждали щонайменше 8 жителів. Серед зниклих безвісти можуть бути ще троє людей, — додав Клименко.

Тим часом у Кривому Розі зросла кількість жертв ракетного удару до 4 людей.

Вночі у медичному закладі померла жінка. Загальна кількість загиблих та постраждалих — більше півсотні.

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