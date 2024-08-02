Авіація РФ скинула бомби на Мирноград — є поранені

Армія РФ поранила жінку і двох дітей у Мирнограді 2 серпня. Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування.
Головні тези:
- У результаті бомбардування авіацією Російської Федерації Мирнограда 2 серпня травмувались жінка і двоє дітей, які отримують медичну допомогу.
- Прокуратура розпочала розслідування військових злочинів, вчинених російськими окупаційними військами у Мирнограді.
- Заборонені військові дії РФ у Мирнограді спричинили серйозні матеріальні збитки, пошкоджено майно місцевих мешканців та житлові будівлі.
- Прокурори докладають усі зусилля для встановлення та притягнення відповідальних осіб за вчинення воєнних злочинів та порушення законів війни в Мирнограді.
Росія бомбила Мирноград: є поранені
2 серпня 2024 року окупаційні війська РФ атакували місто Мирноград, ймовірно, застосувавши дві авіабомби «ФАБ-250» з УМПК.
Постраждалих ушпиталено та наразі їм надається кваліфікована медична допомога.
Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобіль.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У результаті удару РФ по Мирнограду загинуло троє осіб
14 липня війська РФ здійснили атаку на Мирноград. У результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка.
Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.
Тіла двох людей, яких шукали серед завалів багатоповерхівки у Мирнограді знайшли 16 липня. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.
Тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка, знайшли зранку 16 липня. Їх шукали два дні — повідомив Юрій Третяк.
О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки та чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено.
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