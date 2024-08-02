Авіація РФ скинула бомби на Мирноград — є поранені

Армія РФ поранила жінку і двох дітей у Мирнограді 2 серпня. Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування.

Росія бомбила Мирноград: є поранені

2 серпня 2024 року окупаційні війська РФ атакували місто Мирноград, ймовірно, застосувавши дві авіабомби «ФАБ-250» з УМПК.

Під час атаки ворога по житловому кварталу дістала тілесні ушкодження 49-річна жінка — у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота. Також поранення і контузії отримали 7-річна дівчинка та її брат 9 років, які перебували у приватному домоволодінні. Поширити

Постраждалих ушпиталено та наразі їм надається кваліфікована медична допомога.

Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобіль.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У результаті удару РФ по Мирнограду загинуло троє осіб

14 липня війська РФ здійснили атаку на Мирноград. У результаті влучання одного із засобів ураження в багатоквартирний будинок у своїй оселі загинула жінка.

Ще шестеро цивільних отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їх доставлено до лікарні.

Тіла двох людей, яких шукали серед завалів багатоповерхівки у Мирнограді знайшли 16 липня. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк.

Тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка, знайшли зранку 16 липня. Їх шукали два дні — повідомив Юрій Третяк.

О 03:30 з-під завалів вилучені тіла загиблих жінки та чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи з пошуку загиблих завершено.