Россия обстреляла многоэтажку в Мирнограде — погиб человек

22 октября россияне сбросили на пятиэтажное здание в Мирнограде Донецкой области управляемую авиабомбу КАБ-250. Сейчас известно об одном погибшем человеке и двух раненых.

Россия обстреляла многоэтажку с гражданскими

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в результате удара повреждения разной степени получили еще семь домов.

Фото — t.me/VadymFilashkin

Фото — t.me/VadymFilashkin

В настоящее время поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации безопасности.

Всех гражданских призывают — кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры, уехать в более безопасные регионы.

В общей сложности за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. Эвакуировано 158 человек, в том числе 24 ребенка.

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21 октября в Донецкой области погибли три человека в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Мирнограде 2 погибших и 1 ранен, повреждено 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.