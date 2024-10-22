Россия обстреляла многоэтажку в Мирнограде — погиб человек
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла многоэтажку в Мирнограде — погиб человек

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россия обстреляла многоэтажку в Мирнограде — погиб человек
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22 октября россияне сбросили на пятиэтажное здание в Мирнограде Донецкой области управляемую авиабомбу КАБ-250. Сейчас известно об одном погибшем человеке и двух раненых.

Главные тезисы

  • Российские военные нанесли удар по пятиэтажному зданию в Мирнограде, приведя к погибели одного человека и ранениям двух других.
  • В результате обстрелов также пострадали еще семь жилых домов, вызвав эвакуацию граждан и временное прекращение поисково-спасательной операции из-за угрозы безопасности.
  • За сутки российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, приводя к жертвам и разрушениям в регионе.
  • Ситуация в Курахово также стала трагичной, с одним погибшим и одним раненым, а также повреждениями жилого дома и административного здания.
  • Российские авиаудары по населенным пунктам, включая многоэтажные здания, являются серьезной угрозой для жизни граждан и требуют международного вмешательства.

Россия обстреляла многоэтажку с гражданскими

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в результате удара повреждения разной степени получили еще семь домов.

Фото — t.me/VadymFilashkin
Фото — t.me/VadymFilashkin

В настоящее время поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации безопасности.

Всех гражданских призывают — кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры, уехать в более безопасные регионы.

В общей сложности за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. Эвакуировано 158 человек, в том числе 24 ребенка.

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21 октября в Донецкой области погибли три человека в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

В Мирнограде 2 погибших и 1 ранен, повреждено 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.

Еще один человек погиб и один ранен в Курахово. Там также повреждены 5-этажка и админздание.

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