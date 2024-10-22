Россия обстреляла многоэтажку в Мирнограде — погиб человек

22 октября россияне сбросили на пятиэтажное здание в Мирнограде Донецкой области управляемую авиабомбу КАБ-250. Сейчас известно об одном погибшем человеке и двух раненых.
Главные тезисы
- Российские военные нанесли удар по пятиэтажному зданию в Мирнограде, приведя к погибели одного человека и ранениям двух других.
- В результате обстрелов также пострадали еще семь жилых домов, вызвав эвакуацию граждан и временное прекращение поисково-спасательной операции из-за угрозы безопасности.
- За сутки российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, приводя к жертвам и разрушениям в регионе.
- Ситуация в Курахово также стала трагичной, с одним погибшим и одним раненым, а также повреждениями жилого дома и административного здания.
- Российские авиаудары по населенным пунктам, включая многоэтажные здания, являются серьезной угрозой для жизни граждан и требуют международного вмешательства.
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Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в результате удара повреждения разной степени получили еще семь домов.
В настоящее время поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации безопасности.
Всех гражданских призывают — кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры, уехать в более безопасные регионы.
В общей сложности за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. Эвакуировано 158 человек, в том числе 24 ребенка.
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21 октября в Донецкой области погибли три человека в результате российских обстрелов.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В Мирнограде 2 погибших и 1 ранен, повреждено 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.
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