Армия РФ обстреляла Мирноград и Разлив в Донецкой области — есть погибшие и раненые

В результате обстрела поселка Разлив Великоновоселковской громады Донецкой области 18 августа один человек погиб и один ранен. Также из-за террористических действий армии РФ погиб мужчина в Мирнограде.
Главные тезисы
- Армия РФ обстреляла поселки Разлив и Мирноград в Донецкой области, что привело к гибели и ранению мирных жителей.
- В результате обстрелов погибли два человека, а десятки домов и автомобилей были повреждены.
- Глава Донецкой ОВА призывает население эвакуироваться из опасных зон и требует пресечения российской агрессии.
- Немедленные меры необходимы для защиты мирного населения в Донецкой области от российских обстрелов.
- Публичные фигуры подчеркивают важность предотвращения новых трагедий и несут ответственность за безопасность граждан.
В Донецкой области погибли два человека из-за российских обстрелов
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В результате обстрела Мирнограда в Донецкой области днем 18 августа погиб 44-летний мужчина.
Еще один человек погиб в Мирнограде. Снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина.
Отмечается, что артобстрелом повреждены 6 частных домов.
Что известно об обстреле Россией Донбасса
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российской атаки 1 человек погиб и 1 ранен. Россияне обстреляли город из артиллерии – попали в частный дом.
Вадим Филашкин в очередной раз призвал население своевременно эвакуироваться.