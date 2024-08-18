Армия РФ обстреляла Мирноград и Разлив в Донецкой области — есть погибшие и раненые

В результате обстрела поселка Разлив Великоновоселковской громады Донецкой области 18 августа один человек погиб и один ранен. Также из-за террористических действий армии РФ погиб мужчина в Мирнограде.

В Донецкой области погибли два человека из-за российских обстрелов

Погиб 25-летний мужчина. Раненый доставлен в больницу. Поделиться

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По словам главы ОВА, в Разливе повреждены 7 частных домов, линия электропередач и автомобиль. Кроме того, обстреляна Великая Новоселка — повреждены 6 домов. По предварительной информации, без пострадавших. Поделиться

В результате обстрела Мирнограда в Донецкой области днем 18 августа погиб 44-летний мужчина.

Еще один человек погиб в Мирнограде. Снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина.

Отмечается, что артобстрелом повреждены 6 частных домов.

Что известно об обстреле Россией Донбасса

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российской атаки 1 человек погиб и 1 ранен. Россияне обстреляли город из артиллерии – попали в частный дом.

По его словам, погибла женщина 1941 года рождения, также была ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома. Поделиться

Вадим Филашкин в очередной раз призвал население своевременно эвакуироваться.