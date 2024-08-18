Армия РФ обстреляла Мирноград и Разлив в Донецкой области — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Мирноград и Разлив в Донецкой области — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина
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В результате обстрела поселка Разлив Великоновоселковской громады Донецкой области 18 августа один человек погиб и один ранен. Также из-за террористических действий армии РФ погиб мужчина в Мирнограде.

Главные тезисы

  • Армия РФ обстреляла поселки Разлив и Мирноград в Донецкой области, что привело к гибели и ранению мирных жителей.
  • В результате обстрелов погибли два человека, а десятки домов и автомобилей были повреждены.
  • Глава Донецкой ОВА призывает население эвакуироваться из опасных зон и требует пресечения российской агрессии.
  • Немедленные меры необходимы для защиты мирного населения в Донецкой области от российских обстрелов.
  • Публичные фигуры подчеркивают важность предотвращения новых трагедий и несут ответственность за безопасность граждан.

В Донецкой области погибли два человека из-за российских обстрелов

Погиб 25-летний мужчина. Раненый доставлен в больницу.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По словам главы ОВА, в Разливе повреждены 7 частных домов, линия электропередач и автомобиль. Кроме того, обстреляна Великая Новоселка — повреждены 6 домов. По предварительной информации, без пострадавших.

В результате обстрела Мирнограда в Донецкой области днем 18 августа погиб 44-летний мужчина.

Еще один человек погиб в Мирнограде. Снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина.

Отмечается, что артобстрелом повреждены 6 частных домов.

Что известно об обстреле Россией Донбасса

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российской атаки 1 человек погиб и 1 ранен. Россияне обстреляли город из артиллерии – попали в частный дом.

По его словам, погибла женщина 1941 года рождения, также была ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома.

Вадим Филашкин в очередной раз призвал население своевременно эвакуироваться.

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