Армія РФ обстріляла Мирноград та Розлив на Донеччині — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Мирноград та Розлив на Донеччині — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина
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Унаслідок обстрілу селища Розлив Великоновосілківської громади Донецької області 18 серпня одна людина загинула і одна поранена. Також через терористичні дії армії РФ загинув чоловік у Мирнограді.

Головні тези:

  • Армія Російської Федерації обстріляла два мирних населених пункти на Донеччині, що призвело до загибелі та поранення мирних жителів.
  • За інформацією голови Донецької ОВА, внаслідок обстрілів пошкоджені десятки будинків та автомобілів.
  • У результаті артилерійських обстрілів загинули двоє людей, а одна особа отримала поранення, її доставлено до лікарні.
  • Глава Донецької ОВА закликав населення евакуюватись від потенційно небезпечних зон.
  • Необхідно вжити негайних заходів для припинення агресії та захисту мирного населення на Донеччині від російських обстрілів.

На Донеччині загинуло двоє людей через російські обстріли

Загинув 25-річний чоловік. Поранений доставлений до лікарні.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами голови ОВА, у Розливі пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач і автомобіль. Крім того, обстріляна Велика Новосілка — пошкоджено 6 будинків. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Унаслідок обстрілу Мирнограда на Донеччині вдень 18 серпня загинув 44-річний чоловік.

Ще 1 людина загинула у Мирнограді. Снаряд влучив поруч з автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік.

Зазначається, що артобстрілом пошкоджені 6 приватних будинків.

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок російської атаки 1 людина загинула і 1 поранена. Росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у приватний будинок.

За його словами, загинула жінка 1941-го року народження, також було поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.

Вадим Філашкін вчергове закликав населення вчасно евакуюватись.

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