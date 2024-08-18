Армія РФ обстріляла Мирноград та Розлив на Донеччині — є загиблі та поранені

Унаслідок обстрілу селища Розлив Великоновосілківської громади Донецької області 18 серпня одна людина загинула і одна поранена. Також через терористичні дії армії РФ загинув чоловік у Мирнограді.

На Донеччині загинуло двоє людей через російські обстріли

Загинув 25-річний чоловік. Поранений доставлений до лікарні. Поширити

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За словами голови ОВА, у Розливі пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач і автомобіль. Крім того, обстріляна Велика Новосілка — пошкоджено 6 будинків. За попередньою інформацією, без постраждалих. Поширити

Унаслідок обстрілу Мирнограда на Донеччині вдень 18 серпня загинув 44-річний чоловік.

Ще 1 людина загинула у Мирнограді. Снаряд влучив поруч з автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік.

Зазначається, що артобстрілом пошкоджені 6 приватних будинків.

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок російської атаки 1 людина загинула і 1 поранена. Росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у приватний будинок.

За його словами, загинула жінка 1941-го року народження, також було поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки. Поширити

Вадим Філашкін вчергове закликав населення вчасно евакуюватись.