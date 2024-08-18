Армія РФ обстріляла Мирноград та Розлив на Донеччині — є загиблі та поранені

Унаслідок обстрілу селища Розлив Великоновосілківської громади Донецької області 18 серпня одна людина загинула і одна поранена. Також через терористичні дії армії РФ загинув чоловік у Мирнограді.
Головні тези:
- Армія Російської Федерації обстріляла два мирних населених пункти на Донеччині, що призвело до загибелі та поранення мирних жителів.
- За інформацією голови Донецької ОВА, внаслідок обстрілів пошкоджені десятки будинків та автомобілів.
- У результаті артилерійських обстрілів загинули двоє людей, а одна особа отримала поранення, її доставлено до лікарні.
- Глава Донецької ОВА закликав населення евакуюватись від потенційно небезпечних зон.
- Необхідно вжити негайних заходів для припинення агресії та захисту мирного населення на Донеччині від російських обстрілів.
На Донеччині загинуло двоє людей через російські обстріли
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Унаслідок обстрілу Мирнограда на Донеччині вдень 18 серпня загинув 44-річний чоловік.
Ще 1 людина загинула у Мирнограді. Снаряд влучив поруч з автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік.
Зазначається, що артобстрілом пошкоджені 6 приватних будинків.
Що відомо про обстріл Росією Донеччини
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок російської атаки 1 людина загинула і 1 поранена. Росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у приватний будинок.
Вадим Філашкін вчергове закликав населення вчасно евакуюватись.