Армия РФ атаковала Мирноград в Донецкой области. Погибла женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала Мирноград в Донецкой области. Погибла женщина

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ атаковала Мирноград в Донецкой области. Погибла женщина
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Российские войска 18 августа ударили из артиллерии по городу Мирноград Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина и еще одна женщина была ранена.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала Мирноград в Донецкой области, погибла женщина и ранена еще одна женщина.
  • Под обстрелами также оказались другие населенные пункты, причинив значительный ущерб жилым домам и инфраструктуре.
  • В результате обстрелов Россией на Донбассе эвакуировано более тысячи пятиста человек, включая детей.
  • Глава Донецкой ОВА призвал население своевременно эвакуироваться из зон опасности.
  • Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты в Донецкой области, нарушая мирное соглашение.

Что известно об обстреле Россией Донбасса

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российской атаки 1 человек погиб и 1 ранен. Россияне обстреляли город из артиллерии — попали в частный дом.

По его словам, погибла женщина 1941 года рождения, также была ранена 56-летняя женщина. Повреждены 3 дома.

Вадим Филашкин в очередной раз призвал население своевременно эвакуироваться.

Россия продолжает обстреливать Донецкую область

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 18 августа в Кураховской общине также были обстреляны Курахово, Трудовое и Ганновка.

В Мирнограде 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 6 многоэтажек, аптека, кинотеатр и 2 магазина. В Сухом Яру Покровской общины ранен человек. В Гродовской общине разрушены 5 домов.

  • Краматорский район. В Заречном Лиманской общине 1 здание разрушено и 1 повреждено; в Ямполе разрушен дом; в Новом поврежден магазин. В Константиновке повреждены 2 частных дома, админздание и 2 инфраструктурных объекта; еще 2 дома повреждены в Марковом.

  • Бахмутский район. В Торецке погиб человек, поврежден дом; в Щербиновке 1 человек ранен. В Часовоярской общине 1 человек ранен, повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и 2 хозяйственные здания. В Северске поврежден дом.

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 1565 человек, в том числе 182 детей.

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Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Мирноград

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