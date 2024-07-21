Жители Донецка остались без воды из-за бездействия оккупантов РФ

Во временно оккупированном Донецке остановилась подача воды с Дона. Из-за отключения света в России насосные станции водопровода Дон-Донбасс вышли из строя.

В Донецке остановилась подача воды из-за отключения света в РФ

Как отмечается, из-за отключения света в России насосные станции нового канала Дон-Донбасс вышли из строя и водопровод остановился полностью.

На ремонт необходимые месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась.

Отмечается, что у жителей Донецка перебои со снабжением воды, ведь водопровод Северский Донец — Донбасс не функционирует из-за боевых действий. Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, но его мощности проблему не решили.

Центр национального сопротивления отмечает, что согласно международному праву именно на оккупанта ложится ответственность за обеспечение жизнедеятельности на захваченных территориях. Поделиться

Жители Краснодара перекрыли улицу и жалуются на отсутствие света и воды

В Краснодарском крае РФ россияне начали жаловаться на постоянные перебои с коммуникациями после аварии на Ростовской АЭС.

По информации пропагандистского телеграмм-канала, жители трех ЖК около суток вынуждены оставаться без света и воды.

Жители домов перекрыли движение по улице Краеведа Соловьева, возле ТЦ "Любимово", и требуют вернуть электро- и водоснабжение.

Люди скандируют "Дайте свет" и просят власти обратить внимание на то, что уже несколько суток дома остаются без электричества.

К месту протеста разгневанных жителей ЖК приехала полиция, а вскоре на запад подтянулась и Росгвардия.