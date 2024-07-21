Жители Донецка остались без воды из-за бездействия оккупантов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Жители Донецка остались без воды из-за бездействия оккупантов РФ

Жители Донецка остались без воды из-за бездействия оккупантов РФ
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Источник:  ЦНС

Во временно оккупированном Донецке остановилась подача воды с Дона. Из-за отключения света в России насосные станции водопровода Дон-Донбасс вышли из строя.

Главные тезисы

  • Отключение электричества в России привело к выходу из строя насосных станций водопровода Дон-Донбасс, остановив подачу воды в Донецке.
  • Жители оккупированных территорий столкнулись с серьезными проблемами из-за отсутствия водоснабжения, что обостряет уже сложную жизненную ситуацию в регионе.
  • Российским жителям пришлось столкнуться с проблемами после аварии на Ростовской АЭС, оставшись без света и воды на протяжении суток.
  • Центр национального сопротивления акцентирует внимание на ответственности оккупанта за обеспечение жизненно важных ресурсов на захваченных территориях.

В Донецке остановилась подача воды из-за отключения света в РФ

Как отмечается, из-за отключения света в России насосные станции нового канала Дон-Донбасс вышли из строя и водопровод остановился полностью.

На ремонт необходимые месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась.

Отмечается, что у жителей Донецка перебои со снабжением воды, ведь водопровод Северский Донец — Донбасс не функционирует из-за боевых действий. Для решения проблемы оккупанты два года строили новый водопровод с Дона, но его мощности проблему не решили.

Центр национального сопротивления отмечает, что согласно международному праву именно на оккупанта ложится ответственность за обеспечение жизнедеятельности на захваченных территориях.

Жители Краснодара перекрыли улицу и жалуются на отсутствие света и воды

В Краснодарском крае РФ россияне начали жаловаться на постоянные перебои с коммуникациями после аварии на Ростовской АЭС.

По информации пропагандистского телеграмм-канала, жители трех ЖК около суток вынуждены оставаться без света и воды.

Жители домов перекрыли движение по улице Краеведа Соловьева, возле ТЦ "Любимово", и требуют вернуть электро- и водоснабжение.

Люди скандируют "Дайте свет" и просят власти обратить внимание на то, что уже несколько суток дома остаются без электричества.

К месту протеста разгневанных жителей ЖК приехала полиция, а вскоре на запад подтянулась и Росгвардия.

Перебои с электричеством на юге России и Крыму начались после аварии на Ростовской АЭС 16 июля. Несмотря на то, что уже на следующий день власти объявили о возобновлении полноценной работы блока АЭС, перебои с электричеством продолжаются до сих пор.

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