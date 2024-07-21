Мешканці Донецька залишилися без води через бездіяльність окупантів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Мешканці Донецька залишилися без води через бездіяльність окупантів РФ

Мешканці Донецька залишилися без води через бездіяльність окупантів РФ
Джерело:  ЦНС

У тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води з Дону. Через відключення світла у Росії насосні станції водопроводу Дон-Донбас вийшли з ладу.

Головні тези:

 

  • Мешканці мають проблеми з постачанням води через відсутність роботи водогону Сіверський Донець — Донбас через бойові дії.
  • Росіяни в Краснодарському краї почали скаржитися на перебої з комунікаціями після аварії на Ростовській АЕС.
  • Жителі трьох ЖК у Краснодарі декілька діб перебувають без світла та води, вимагаючи відновлення електропостачання.
  • Попри оголошене відновлення блоку АЕС, перебої з електроенергією у південній Росії та в Криму тривають.

У Донецьку зупинилася подача води через відключення світла у РФ

Як зазначається, через відключення світла на Росії насосні станції новозбудованого каналу Дон-Донбас вийшли з ладу й водогін зупинився повністю.

На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилася.

Зазначається, що мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець — Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили.

Центр національного спротиву зауважує, що згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях.

Мешканці Краснодара перекрили вулицю й скаржаться на відсутність світла та води

У Краснодарському краї РФ росіяни почали жалітися на постійні перебої з комунікаціями після аварії на Ростовській АЕС.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу, жителі трьох ЖК близько доби змушені залишатися без світла та води.

Мешканці будинків перекрили рух на вулиці Краєзнавця Соловйова, біля ТЦ "Любимово", й вимагають повернути електро- та водопостачання.

Люди скандують "Дайте світло" і просять владу звернути увагу на те, що вже кілька діб будинки залишаються без електрики.

До місця протесту розгніваних мешканців ЖК приїхала поліція, а незабаром на захід підтягнулася й Росгвардія.

Перебої з електрикою на півдні Росії та в Криму почалися після аварії на Ростовській АЕС 16 липня. Попри те, що вже наступного дня влада оголосила про відновлення повноцінної роботи блоку АЕС, перебої з електрикою продовжуються досі.

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