Мешканці Донецька залишилися без води через бездіяльність окупантів РФ

У тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води з Дону. Через відключення світла у Росії насосні станції водопроводу Дон-Донбас вийшли з ладу.
Головні тези:
- Мешканці мають проблеми з постачанням води через відсутність роботи водогону Сіверський Донець — Донбас через бойові дії.
- Росіяни в Краснодарському краї почали скаржитися на перебої з комунікаціями після аварії на Ростовській АЕС.
- Жителі трьох ЖК у Краснодарі декілька діб перебувають без світла та води, вимагаючи відновлення електропостачання.
- Попри оголошене відновлення блоку АЕС, перебої з електроенергією у південній Росії та в Криму тривають.
У Донецьку зупинилася подача води через відключення світла у РФ
Як зазначається, через відключення світла на Росії насосні станції новозбудованого каналу Дон-Донбас вийшли з ладу й водогін зупинився повністю.
На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилася.
Зазначається, що мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець — Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили.
Мешканці Краснодара перекрили вулицю й скаржаться на відсутність світла та води
У Краснодарському краї РФ росіяни почали жалітися на постійні перебої з комунікаціями після аварії на Ростовській АЕС.
За інформацією пропагандистського телеграм-каналу, жителі трьох ЖК близько доби змушені залишатися без світла та води.
Мешканці будинків перекрили рух на вулиці Краєзнавця Соловйова, біля ТЦ "Любимово", й вимагають повернути електро- та водопостачання.
Люди скандують "Дайте світло" і просять владу звернути увагу на те, що вже кілька діб будинки залишаються без електрики.
До місця протесту розгніваних мешканців ЖК приїхала поліція, а незабаром на захід підтягнулася й Росгвардія.
Перебої з електрикою на півдні Росії та в Криму почалися після аварії на Ростовській АЕС 16 липня. Попри те, що вже наступного дня влада оголосила про відновлення повноцінної роботи блоку АЕС, перебої з електрикою продовжуються досі.
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