Мешканці Донецька залишилися без води через бездіяльність окупантів РФ

У тимчасово окупованому Донецьку зупинилася подача води з Дону. Через відключення світла у Росії насосні станції водопроводу Дон-Донбас вийшли з ладу.

У Донецьку зупинилася подача води через відключення світла у РФ

Як зазначається, через відключення світла на Росії насосні станції новозбудованого каналу Дон-Донбас вийшли з ладу й водогін зупинився повністю.

На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилася.

Зазначається, що мешканці Донецька мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець — Донбас не функціонує через бойові дії. Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили.

Центр національного спротиву зауважує, що згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях. Поширити

Мешканці Краснодара перекрили вулицю й скаржаться на відсутність світла та води

У Краснодарському краї РФ росіяни почали жалітися на постійні перебої з комунікаціями після аварії на Ростовській АЕС.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу, жителі трьох ЖК близько доби змушені залишатися без світла та води.

Мешканці будинків перекрили рух на вулиці Краєзнавця Соловйова, біля ТЦ "Любимово", й вимагають повернути електро- та водопостачання.

Люди скандують "Дайте світло" і просять владу звернути увагу на те, що вже кілька діб будинки залишаються без електрики.

До місця протесту розгніваних мешканців ЖК приїхала поліція, а незабаром на захід підтягнулася й Росгвардія.