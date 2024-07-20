Жителі Анапи РФ слідом за Краснодаром вимагають повернути світло — відео

У російській Анапі місцеві жителі слідом за жителями Краснодара перекрили дорогу через відсутність електрики.

В російській Анапі теж бойкотують через відсутність світла

Як зазначається, протестувальники в Анапі перекрили кілька смуг автомобільної дороги на перетині вулиць Шевченка та Івана Голубця, пропускаючи тільки машини швидкої допомоги.

Місцеві жителі скаржаться на відсутність електроенергії та води у своїх будинках. РосЗМІ стверджують, що відключення тривають чотири доби.

За даними Baza, до місцевих жителів вийшов представник "Россетей". Він заявив присутнім, що "генератори вже їдуть", але протестувальники не розходяться. Поруч зі стихійним мітингом чергує поліція.

Мешканці Краснодара перекрили вулицю й скаржаться на відсутність світла та води

У Краснодарському краї РФ росіяни почали жалітися на постійні перебої з комунікаціями після аварії на Ростовській АЕС.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу, жителі трьох ЖК близько доби змушені залишатися без світла та води.

Мешканці будинків перекрили рух на вулиці Краєзнавця Соловйова, біля ТЦ "Любимово", й вимагають повернути електро- та водопостачання.

Люди скандують "Дайте світло" і просять владу звернути увагу на те, що вже кілька діб будинки залишаються без електрики.

До місця протесту розгніваних мешканців ЖК приїхала поліція, а незабаром на захід підтягнулася й Росгвардія.