У РФ мешканці Краснодара влаштували розбірки з силовиками через відсутність світла — відео

20 липня жителі російського Краснодару перекрили дорогу та вимагають у влади повернути електроенергію та воду.

Мешканці Краснодара перекрили вулицю й скаржаться на відсутність світла та води

У Краснодарському краї РФ росіяни почали жалітися на постійні перебої з комунікаціями після аварії на Ростовській АЕС.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та ЗМІ.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу, жителі трьох ЖК близько доби змушені залишатися без світла та води.

Мешканці будинків перекрили рух на вулиці Краєзнавця Соловйова, біля ТЦ "Любимово", й вимагають повернути електро- та водопостачання.

Люди скандують "Дайте світло" і просять владу звернути увагу на те, що вже кілька діб будинки залишаються без електрики.

До місця протесту розгніваних мешканців ЖК приїхала поліція, а незабаром на захід підтягнулася й Росгвардія.

У Росії фіксують масштабні перебої з електропостачанням

Перебої з електрикою на півдні Росії та в Криму почалися після аварії на Ростовській АЕС 16 липня. Попри те, що вже наступного дня влада оголосила про відновлення повноцінної роботи блоку АЕС, перебої з електрикою продовжуються досі.

Щодня відключали світло, щодня. Доба світла не була зараз, спека +40°C, будинків 10-15 – немає світла, у кожному будинку по 600 квартир — розповів один із місцевих мешканців. Поширити

Росіяни навіть направили звернення до влади, у якому прозвітували про фактичний стан електропостачання: