У РФ мешканці Краснодара влаштували розбірки з силовиками через відсутність світла — відео

20 липня жителі російського Краснодару перекрили дорогу та вимагають у влади повернути електроенергію та воду.
Головні тези:
- Масштабні перебої з електропостачанням почалися після аварії на Ростовській АЕС, що стало причиною протестів та напруженої ситуації в регіоні.
- Мешканці Краснодара жаліються, що їхні будинки залишаються без електрики і води в умовах спеки та відсутності попереджень про відключення.
- Росіяни навіть склали звернення до влади зі скаргами на тотальні відключення електроенергії та водопостачання.
Мешканці Краснодара перекрили вулицю й скаржаться на відсутність світла та води
У Краснодарському краї РФ росіяни почали жалітися на постійні перебої з комунікаціями після аварії на Ростовській АЕС.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та ЗМІ.
За інформацією пропагандистського телеграм-каналу, жителі трьох ЖК близько доби змушені залишатися без світла та води.
Мешканці будинків перекрили рух на вулиці Краєзнавця Соловйова, біля ТЦ "Любимово", й вимагають повернути електро- та водопостачання.
Люди скандують "Дайте світло" і просять владу звернути увагу на те, що вже кілька діб будинки залишаються без електрики.
До місця протесту розгніваних мешканців ЖК приїхала поліція, а незабаром на захід підтягнулася й Росгвардія.
У Росії фіксують масштабні перебої з електропостачанням
Перебої з електрикою на півдні Росії та в Криму почалися після аварії на Ростовській АЕС 16 липня. Попри те, що вже наступного дня влада оголосила про відновлення повноцінної роботи блоку АЕС, перебої з електрикою продовжуються досі.
Росіяни навіть направили звернення до влади, у якому прозвітували про фактичний стан електропостачання:
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-