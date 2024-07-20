У РФ мешканці Краснодара влаштували розбірки з силовиками через відсутність світла — відео
Категорія
Події
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У РФ мешканці Краснодара влаштували розбірки з силовиками через відсутність світла — відео

Силовики
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Джерело:  online.ua

20 липня жителі російського Краснодару перекрили дорогу та вимагають у влади повернути електроенергію та воду.

Головні тези:

  • Масштабні перебої з електропостачанням почалися після аварії на Ростовській АЕС, що стало причиною протестів та напруженої ситуації в регіоні.
  • Мешканці Краснодара жаліються, що їхні будинки залишаються без електрики і води в умовах спеки та відсутності попереджень про відключення.
  • Росіяни навіть склали звернення до влади зі скаргами на тотальні відключення електроенергії та водопостачання.

Мешканці Краснодара перекрили вулицю й скаржаться на відсутність світла та води

У Краснодарському краї РФ росіяни почали жалітися на постійні перебої з комунікаціями після аварії на Ростовській АЕС.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та ЗМІ.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу, жителі трьох ЖК близько доби змушені залишатися без світла та води.

Мешканці будинків перекрили рух на вулиці Краєзнавця Соловйова, біля ТЦ "Любимово", й вимагають повернути електро- та водопостачання.

Люди скандують "Дайте світло" і просять владу звернути увагу на те, що вже кілька діб будинки залишаються без електрики.

До місця протесту розгніваних мешканців ЖК приїхала поліція, а незабаром на захід підтягнулася й Росгвардія.

У Росії фіксують масштабні перебої з електропостачанням

Перебої з електрикою на півдні Росії та в Криму почалися після аварії на Ростовській АЕС 16 липня. Попри те, що вже наступного дня влада оголосила про відновлення повноцінної роботи блоку АЕС, перебої з електрикою продовжуються досі.

Щодня відключали світло, щодня. Доба світла не була зараз, спека +40°C, будинків 10-15 – немає світла, у кожному будинку по 600 квартир — розповів один із місцевих мешканців.

Росіяни навіть направили звернення до влади, у якому прозвітували про фактичний стан електропостачання:

У період із 19.07. до 20.07. світло було відсутнє з 13 до 8:40 ранку наступного дня. Потім дали на 10 хвилин і знову вимкнули. Наразі намагаються підключити до іншого трансформатора, є світло води немає і навпаки. По 30-40 хвилин на кожну сторону будинку. Зі світлом так само відсутня і вода. Підвезення води не здійснюється. Заздалегідь ніхто не попереджає про відключення електроенергії, щоби люди могли якось підготуватися.

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