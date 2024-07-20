В РФ жители Краснодара устроили разборки с силовиками из-за отсутствия света
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В РФ жители Краснодара устроили разборки с силовиками из-за отсутствия света

РФ
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Источник:  online.ua

20 июля жители российского Краснодара перекрыли дорогу и требуют у власти вернуть электроэнергию и воду.

Главные тезисы

  • Жители Краснодара потребовали вернуть электроэнергию и воду после аварии на Ростовской АЭС.
  • Протестующие жалуются на тотальные отключения электроэнергии и водоснабжения в условиях жары.
  • Местные жители выразили недовольство постоянными перебоями коммуникаций и отсутствием предупреждений об отключениях.
  • Перебои с электричеством на юге России продолжаются даже после объявления о возобновлении работы блока АЭС.

Жители Краснодара перекрыли улицу и жалуются на отсутствие света и воды

В Краснодарском крае РФ россияне начали жаловаться на постоянные перебои с коммуникациями после аварии на Ростовской АЭС.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и СМИ.

По информации пропагандистского телеграмм-канала, жители трех ЖК около суток вынуждены оставаться без света и воды.

Жители домов перекрыли движение по улице Краеведа Соловьева, возле ТЦ "Любимово", и требуют вернуть электро- и водоснабжение.

Люди скандируют "Дайте свет" и просят власти обратить внимание на то, что уже несколько суток дома остаются без электричества.

К месту протеста разгневанных жителей ЖК приехала полиция, а вскоре на запад подтянулась и Росгвардия.

В России фиксируют масштабные перебои с электроснабжением

Перебои с электричеством на юге России и Крыму начались после аварии на Ростовской АЭС 16 июля. Несмотря на то, что уже на следующий день власти объявили о возобновлении полноценной работы блока АЭС, перебои с электричеством продолжаются до сих пор.

Каждый день отключали свет, каждый день. Сутки света не были сейчас, жара +40°C, домов 10-15 – нет света, в каждом доме по 600 квартир — рассказал один из местных жителей.

Россияне даже направили обращение к власти, в котором отчитались о фактическом состоянии электроснабжения:

В период с 19.07. к 20.07. свет отсутствовал с 13 до 8:40 утра на следующий день. Затем дали на 10 минут и снова выключили. Пока пытаются подключить к другому трансформатору, есть свет воды нет и наоборот. По 30-40 минут на каждую сторону дома. Со светом так же отсутствует и вода. Подвоз воды не осуществляется. Заранее никто не предупреждает об отключении электроэнергии, чтобы люди могли как-то подготовиться.

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