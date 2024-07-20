В РФ жители Краснодара устроили разборки с силовиками из-за отсутствия света

20 июля жители российского Краснодара перекрыли дорогу и требуют у власти вернуть электроэнергию и воду.
Главные тезисы
- Жители Краснодара потребовали вернуть электроэнергию и воду после аварии на Ростовской АЭС.
- Протестующие жалуются на тотальные отключения электроэнергии и водоснабжения в условиях жары.
- Местные жители выразили недовольство постоянными перебоями коммуникаций и отсутствием предупреждений об отключениях.
- Перебои с электричеством на юге России продолжаются даже после объявления о возобновлении работы блока АЭС.
Жители Краснодара перекрыли улицу и жалуются на отсутствие света и воды
В Краснодарском крае РФ россияне начали жаловаться на постоянные перебои с коммуникациями после аварии на Ростовской АЭС.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы и СМИ.
По информации пропагандистского телеграмм-канала, жители трех ЖК около суток вынуждены оставаться без света и воды.
Жители домов перекрыли движение по улице Краеведа Соловьева, возле ТЦ "Любимово", и требуют вернуть электро- и водоснабжение.
Люди скандируют "Дайте свет" и просят власти обратить внимание на то, что уже несколько суток дома остаются без электричества.
К месту протеста разгневанных жителей ЖК приехала полиция, а вскоре на запад подтянулась и Росгвардия.
В России фиксируют масштабные перебои с электроснабжением
Перебои с электричеством на юге России и Крыму начались после аварии на Ростовской АЭС 16 июля. Несмотря на то, что уже на следующий день власти объявили о возобновлении полноценной работы блока АЭС, перебои с электричеством продолжаются до сих пор.
Россияне даже направили обращение к власти, в котором отчитались о фактическом состоянии электроснабжения:
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