Жители Анапы РФ вслед за Краснодаром требуют вернуть свет — видео

В российской Анапе тоже бойкотируют из-за отсутствия света

Как отмечается, протестующие в Анапе перекрыли несколько полос автомобильной дороги на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, пропуская только машины скорой помощи.

Местные жители жалуются на отсутствие электроэнергии и воды в своих домах. РосСМИ утверждают, что отключения продолжаются четыре дня.

По данным Baza, к местным жителям вышел представитель "Россетей". Он заявил собравшимся, что "генераторы уже едут", но протестующие не расходятся. Рядом со стихийным митингом дежурит полиция.

Жители Краснодара перекрыли улицу и жалуются на отсутствие света и воды

В Краснодарском крае РФ россияне начали жаловаться на постоянные перебои с коммуникациями после аварии на Ростовской АЭС.

По информации пропагандистского телеграмм-канала, жители трех ЖК около суток вынуждены оставаться без света и воды.

Жители домов перекрыли движение по улице Краеведа Соловьева, возле ТЦ "Любимово", и требуют вернуть электро- и водоснабжение.

Люди скандируют "Дайте свет" и просят власти обратить внимание на то, что уже несколько суток дома остаются без электричества.

К месту протеста разгневанных жителей ЖК приехала полиция, а вскоре на запад подтянулась и Росгвардия.