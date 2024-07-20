Жители Анапы РФ вслед за Краснодаром требуют вернуть свет — видео
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Проиcшествия
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Жители Анапы РФ вслед за Краснодаром требуют вернуть свет — видео

Жители Анапы РФ вслед за Краснодаром требуют вернуть свет — видео
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Источник:  online.ua

В российской Анапе местные жители вслед за жителями Краснодара перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества.

Главные тезисы

 

  • Протестующие перекрыли дороги, жалуясь на отсутствие электроэнергии и воды в своих домах.
  • После аварии на Ростовской АЭС в ЖК на юге России возникли проблемы с коммунальными услугами, продолжающиеся до сих пор.
  • Представители власти пообещали восстановить электроснабжение, но местные жители не собираются уступать, продолжая требовать свет и воду.

В российской Анапе тоже бойкотируют из-за отсутствия света

Как отмечается, протестующие в Анапе перекрыли несколько полос автомобильной дороги на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, пропуская только машины скорой помощи.

Местные жители жалуются на отсутствие электроэнергии и воды в своих домах. РосСМИ утверждают, что отключения продолжаются четыре дня.

По данным Baza, к местным жителям вышел представитель "Россетей". Он заявил собравшимся, что "генераторы уже едут", но протестующие не расходятся. Рядом со стихийным митингом дежурит полиция.

Жители Краснодара перекрыли улицу и жалуются на отсутствие света и воды

В Краснодарском крае РФ россияне начали жаловаться на постоянные перебои с коммуникациями после аварии на Ростовской АЭС.

По информации пропагандистского телеграмм-канала, жители трех ЖК около суток вынуждены оставаться без света и воды.

Жители домов перекрыли движение по улице Краеведа Соловьева, возле ТЦ "Любимово", и требуют вернуть электро- и водоснабжение.

Люди скандируют "Дайте свет" и просят власти обратить внимание на то, что уже несколько суток дома остаются без электричества.

К месту протеста разгневанных жителей ЖК приехала полиция, а вскоре на запад подтянулась и Росгвардия.

Перебои с электричеством на юге России и Крыму начались после аварии на Ростовской АЭС 16 июля. Несмотря на то, что уже на следующий день власти объявили о возобновлении полноценной работы блока АЭС, перебои с электричеством продолжаются до сих пор.

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