Армія РФ атакувала Мирноград на Донеччині. Загинула жінка

Російські війська 18 серпня вдарили з артилерії по місту Мирноград Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула жінка та ще одна жінка була поранена.

Що відомо про обстріл Росією Донеччини

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок російської атаки 1 людина загинула і 1 поранена. Росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у приватний будинок.

За його словами, загинула жінка 1941-го року народження, також було поранено 56-річну жінку. Пошкоджено 3 будинки.

Вадим Філашкін в черговий раз закликав населення вчасно евакуюватись.

Росія продовжує обстрілювати Донецьку область

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, 18 серпня у Курахівській громаді також були обстріляні Курахове, Трудове і Ганнівка.

У Мирнограді 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці. У Сухому Яру Покровської громади поранено людину. У Гродівській громаді зруйновано 5 будинків.

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено; у Ямполі зруйновано будинок; у Новому пошкоджено крамницю. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 інфраструктурні об'єкти; ще 2 будинки пошкоджено у Марковому.

Бахмутський район. У Торецьку загинула людина, пошкоджено будинок; у Щербинівці 1 людина поранена. У Часовоярській громаді 1 людина поранена, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 2 господарчі будівлі. У Сіверську пошкоджено будинок.