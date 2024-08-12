Армія РФ обстріляла Костянтинівку та Торецьк на Донеччині — є жертви

Російська армія 12 серпня вбила двох людей та поранила одного чоловіка в Донецькій області.
Головні тези:
- Армія РФ обстрілює мирне населення в Костянтинівці та Торецьку на Донеччині, що спричинило вбивство і поранення людей.
- Донецька область знову пережила атаки російських військ, які призвели до руйнування житлових будівель та промислових об'єктів.
- Голова Донецької ОВА закликає мешканців евакуюватися через надзвичайно високий рівень небезпеки і загрози для життя.
Росія обстріляла Донеччину, є жертви
Російські військові вкрили щільним вогнем кілька районів Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Також ще одного чоловіка вбили росіяни в Торецьку.
Росія вкотре атакувала Донеччину
12 серпня російські окупанти обстріляли з артилерії місто Українськ Донецької області. Внаслідок атаки 2 людини загинули, ще одна людина отримала поранення.
Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь та пошкодили 2 п'ятиповерхівки.
Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 1 отримала поранення.
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