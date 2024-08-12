Армія РФ обстріляла Костянтинівку та Торецьк на Донеччині — є жертви
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Костянтинівку та Торецьк на Донеччині — є жертви

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донецька область

Російська армія 12 серпня вбила двох людей та поранила одного чоловіка в Донецькій області.

Головні тези:

  • Армія РФ обстрілює мирне населення в Костянтинівці та Торецьку на Донеччині, що спричинило вбивство і поранення людей.
  • Донецька область знову пережила атаки російських військ, які призвели до руйнування житлових будівель та промислових об'єктів.
  • Голова Донецької ОВА закликає мешканців евакуюватися через надзвичайно високий рівень небезпеки і загрози для життя.

Росія обстріляла Донеччину, є жертви

Російські військові вкрили щільним вогнем кілька районів Донецької області.

У Костянтинівці росіяни вбили 35-річну жінку і поранили 40-річного чоловіка. У місті зруйновано 1 і пошкоджено 5 приватних будинків, також ушкоджень зазнали промислова будівля, автівка і 2 лінії електропередач.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Також ще одного чоловіка вбили росіяни в Торецьку.

Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині — небезпечно! Евакуюйтесь!

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Росія вкотре атакувала Донеччину

12 серпня російські окупанти обстріляли з артилерії місто Українськ Донецької області. Внаслідок атаки 2 людини загинули, ще одна людина отримала поранення.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь та пошкодили 2 п'ятиповерхівки.

Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 1 отримала поранення.

Від Українська до фронту — менше ніж 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! — закликав Філашкін.

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