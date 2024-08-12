Армія РФ обстріляла Костянтинівку та Торецьк на Донеччині — є жертви

Російська армія 12 серпня вбила двох людей та поранила одного чоловіка в Донецькій області.

Росія обстріляла Донеччину, є жертви

Російські військові вкрили щільним вогнем кілька районів Донецької області.

У Костянтинівці росіяни вбили 35-річну жінку і поранили 40-річного чоловіка. У місті зруйновано 1 і пошкоджено 5 приватних будинків, також ушкоджень зазнали промислова будівля, автівка і 2 лінії електропередач. Поширити

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Також ще одного чоловіка вбили росіяни в Торецьку.

Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині — небезпечно! Евакуюйтесь! Вадим Філашкін Голова Донецької ОВА

Росія вкотре атакувала Донеччину

12 серпня російські окупанти обстріляли з артилерії місто Українськ Донецької області. Внаслідок атаки 2 людини загинули, ще одна людина отримала поранення.

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь та пошкодили 2 п'ятиповерхівки.

Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 1 отримала поранення.