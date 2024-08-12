Армія РФ обстріляла Українськ на Донеччині. Загинуло двоє людей

12 серпня російські окупанти обстріляли з артилерії місто Українськ Донецької області. Внаслідок атаки 2 людини загинули, ще одна людина отримала поранення.
Головні тези:
- Обстріли армії РФ на Донеччині 12 серпня призвели до загибелі двох людей та численних пошкоджень житлових будівель.
- Керівник Донецької обласної військової адміністрації закликав мешканців евакуюватися через небезпеку обстрілів РФ.
- Протягом 11 серпня російські війська обстріляли населені пункти Донеччини 30 разів, що спричинило пошкодження будівель та поранення мирних мешканців.
- З лінії фронту вдалося евакуювати 1177 людей, включаючи 419 дітей, захищаючи їх від безпосередньої загрози російської агресії.
Росія вкотре атакувала Донеччину
Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь та пошкодили 2 п'ятиповерхівки.
Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 1 отримала поранення.
Росія обстріляла Донеччину 11 серпня
За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок атаки РФ у Кураховому Покровського району поранено людину, пошкоджено 8 будинків. Ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці.
У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки. Серед ночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.
У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному.
У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, поранено 4 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду. У Стінках загинула людина.
У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.
Всього за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1177 людей, у тому числі 419 дітей.
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