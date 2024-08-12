Армія РФ обстріляла Українськ на Донеччині. Загинуло двоє людей

12 серпня російські окупанти обстріляли з артилерії місто Українськ Донецької області. Внаслідок атаки 2 людини загинули, ще одна людина отримала поранення.

Росія вкотре атакувала Донеччину

Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, близько полудня росіяни відкрили по місту артилерійський вогонь та пошкодили 2 п'ятиповерхівки.

Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 1 отримала поранення.

Від Українська до фронту — менше ніж 10 кілометрів. Місто в зоні ураження різної зброї. Залишатися там — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!, — закликав Філашкін. Поширити

Росія обстріляла Донеччину 11 серпня

За інформацією керівника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок атаки РФ у Кураховому Покровського району поранено людину, пошкоджено 8 будинків. Ще 4 будинки пошкоджено у Ганнівці.

У Гродівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки. Серед ночі росіяни обстріляли Покровськ, Гришине і Ріг — пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти, адмінбудівлю і підприємство. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 2 будинки: у Торському і Зарічному.

У Краматорську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, поранено 4 людини. У Костянтинівці пошкоджено 2 приватні будинки і господарчу споруду. У Стінках загинула людина.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці.