Армия РФ обстреляла Украину в Донецкой области. Погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Украину в Донецкой области. Погибли два человека

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ обстреляла Украину в Донецкой области. Погибли два человека
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12 августа российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Украинский Донецкой области. В результате атаки 2 человека погибли, еще один человек получил ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла из артиллерии город в Донецкой области, погибли два человека и один ранен.
  • В результате обстрелов повреждены дома и инфраструктурные объекты в нескольких населенных пунктах Донбасса.
  • Более 30 обстрелов за 11 августа затронули жителей Донбасса, приведя к эвакуации более тысячи человек, включая детей.
  • Глава Донецкой областной военной администрации призвал жителей покинуть опасные зоны и эвакуироваться в безопасные места.

Россия в очередной раз атаковала Донбасс

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь и повредили 2 пятиэтажки.

В результате обстрела погибли два человека, 1 получил ранения.

От Украинской до фронта — менее 10 километров. Город в зоне поражения разного оружия. Остаться там — опасно! Эвакуируйтесь своевременно! — призвал Филашкин.

Россия обстреляла Донбасс 11 августа

По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате атаки РФ в Курахово Покровского района ранен человек, повреждены 8 домов. Еще 4 дома повреждены в Ганновке.

В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома. Среди ночи россияне обстреляли Покровск, Гришино и Рог — повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие. В Ровно Мирноградской общины повреждено предприятие.

В Лиманской общине Краматорского района повреждены 2 дома: в Торском и Заречном.

В Краматорске поврежден инфраструктурный объект, ранены 4 человека. В Константиновке повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. В Стенках погиб человек.

В Северске Бахмутского района повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке.

Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 1177 человек, в том числе 419 детей.

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