Армия РФ обстреляла Украину в Донецкой области. Погибли два человека

12 августа российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Украинский Донецкой области. В результате атаки 2 человека погибли, еще один человек получил ранения.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла из артиллерии город в Донецкой области, погибли два человека и один ранен.
- В результате обстрелов повреждены дома и инфраструктурные объекты в нескольких населенных пунктах Донбасса.
- Более 30 обстрелов за 11 августа затронули жителей Донбасса, приведя к эвакуации более тысячи человек, включая детей.
- Глава Донецкой областной военной администрации призвал жителей покинуть опасные зоны и эвакуироваться в безопасные места.
Россия в очередной раз атаковала Донбасс
Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь и повредили 2 пятиэтажки.
В результате обстрела погибли два человека, 1 получил ранения.
Россия обстреляла Донбасс 11 августа
По информации руководителя Донецкой ОВА Вадима Филашкина, в результате атаки РФ в Курахово Покровского района ранен человек, повреждены 8 домов. Еще 4 дома повреждены в Ганновке.
В Гродовке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома. Среди ночи россияне обстреляли Покровск, Гришино и Рог — повреждены 2 инфраструктурных объекта, админздание и предприятие. В Ровно Мирноградской общины повреждено предприятие.
В Лиманской общине Краматорского района повреждены 2 дома: в Торском и Заречном.
В Краматорске поврежден инфраструктурный объект, ранены 4 человека. В Константиновке повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение. В Стенках погиб человек.
В Северске Бахмутского района повреждены 2 дома, еще 1 — в Серебрянке.
Всего за сутки россияне 30 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуировано 1177 человек, в том числе 419 детей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-