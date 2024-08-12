Армия РФ обстреляла Константиновку и Торецк в Донецкой области — есть жертвы
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Константиновку и Торецк в Донецкой области — есть жертвы

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донецькая область
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Российская армия 12 августа убила двоих и ранила одного мужчину в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Армия РФ 12 августа нанесла удар по Константиновке и Торецку в Донецкой области, приведя к гибели и ранениям людей.
  • Вадим Филашкин, глава Донецкой ОВА, призывает жителей эвакуироваться из-за высокой опасности и угрозы для жизни на Донбассе.
  • Ситуация в регионе остается напряженной, и жителям рекомендуется своевременно покинуть опасные зоны.

Россия обстреляла Донецкую область, есть жертвы

Российские военные накрыли плотным огнем несколько районов Донецкой области.

В Константиновке россияне убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину. В городе разрушены 1 и повреждены 5 частных домов, также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Также еще одного мужчину убили россияне в Торецке.

Еще раз подчеркиваю: оставаться на Донеччине — опасно! Эвакуируйтесь!

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Россия в очередной раз атаковала Донецкую область

12 августа российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Украинск Донецкой области. В результате атаки 2 человека погибли, еще один человек получил ранения.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь и повредили 2 пятиэтажки.

В результате обстрела погибли два человека, 1 получил ранения.

От Украинска до фронта — менее 10 километров. Город в зоне поражения разного оружия. Остаться там — опасно! Эвакуируйтесь своевременно! — призвал Филашкин.

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