Армия РФ обстреляла Константиновку и Торецк в Донецкой области — есть жертвы

Российская армия 12 августа убила двоих и ранила одного мужчину в Донецкой области.

Россия обстреляла Донецкую область, есть жертвы

Российские военные накрыли плотным огнем несколько районов Донецкой области.

В Константиновке россияне убили 35-летнюю женщину и ранили 40-летнего мужчину. В городе разрушены 1 и повреждены 5 частных домов, также повреждения получили промышленное здание, автомобиль и 2 линии электропередач. Поделиться

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Также еще одного мужчину убили россияне в Торецке.

Еще раз подчеркиваю: оставаться на Донеччине — опасно! Эвакуируйтесь! Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Россия в очередной раз атаковала Донецкую область

12 августа российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Украинск Донецкой области. В результате атаки 2 человека погибли, еще один человек получил ранения.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь и повредили 2 пятиэтажки.

В результате обстрела погибли два человека, 1 получил ранения.