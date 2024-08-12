Армия РФ обстреляла Константиновку и Торецк в Донецкой области — есть жертвы

Российская армия 12 августа убила двоих и ранила одного мужчину в Донецкой области.
Главные тезисы
- Армия РФ 12 августа нанесла удар по Константиновке и Торецку в Донецкой области, приведя к гибели и ранениям людей.
- Вадим Филашкин, глава Донецкой ОВА, призывает жителей эвакуироваться из-за высокой опасности и угрозы для жизни на Донбассе.
- Ситуация в регионе остается напряженной, и жителям рекомендуется своевременно покинуть опасные зоны.
Россия обстреляла Донецкую область, есть жертвы
Российские военные накрыли плотным огнем несколько районов Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Также еще одного мужчину убили россияне в Торецке.
Россия в очередной раз атаковала Донецкую область
12 августа российские оккупанты обстреляли из артиллерии город Украинск Донецкой области. В результате атаки 2 человека погибли, еще один человек получил ранения.
Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь и повредили 2 пятиэтажки.
В результате обстрела погибли два человека, 1 получил ранения.
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