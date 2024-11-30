Россия обстреляла Мирноград в Донецкой области — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Мирноград в Донецкой области — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Мирноград
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Российские войска массированно обстреляли Мирноград в Донецкой области. По состоянию на 16.30 известно о двух погибших и 3 раненых в результате обстрелов.

Главные тезисы

  • Массированные обстрелы Мирнограда в Донецкой области российскими войсками привели к гибели двух человек и ранению троих.
  • Глава Донецкой ОВА сообщил о повреждениях гражданских объектов, включая частный дом, предприятие, кафе и автомобиль.
  • Ситуация с безопасностью в регионе становится угрожающей, что вынудило начальника области призвать жителей к своевременной эвакуации.

Россия убила двух человек в Мирнограде

2 человека погибли и 3 ранены в результате обстрела Россией Мирнограда.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Сегодня утром россияне обстреляли город из артиллерии. Поврежден частный дом, предприятие, кафе и автомобиль. На месте работают все ответственные службы.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Начальник Донецкой ОВА

Глава области призвал жителей региона не подвергать себя опасности и своевременно эвакуироваться.

Россия обстреляла многоэтажку с гражданскими

Как сообщил 22 октября глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в результате удара РФ повреждения разной степени получили еще семь домов.

В настоящее время поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации безопасности.

Всех гражданских призывают — кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры, уехать в более безопасные регионы.

В общей сложности за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. Эвакуировано 158 человек, в том числе 24 ребенка.

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