Россия обстреляла Мирноград в Донецкой области — есть погибшие и раненые

Российские войска массированно обстреляли Мирноград в Донецкой области. По состоянию на 16.30 известно о двух погибших и 3 раненых в результате обстрелов.

Россия убила двух человек в Мирнограде

2 человека погибли и 3 ранены в результате обстрела Россией Мирнограда.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Сегодня утром россияне обстреляли город из артиллерии. Поврежден частный дом, предприятие, кафе и автомобиль. На месте работают все ответственные службы. Вадим Филашкин Начальник Донецкой ОВА

Глава области призвал жителей региона не подвергать себя опасности и своевременно эвакуироваться.

Россия обстреляла многоэтажку с гражданскими

Как сообщил 22 октября глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в результате удара РФ повреждения разной степени получили еще семь домов.

В настоящее время поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации безопасности.

Всех гражданских призывают — кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры, уехать в более безопасные регионы.