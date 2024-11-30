Россия обстреляла Мирноград в Донецкой области — есть погибшие и раненые

Российские войска массированно обстреляли Мирноград в Донецкой области. По состоянию на 16.30 известно о двух погибших и 3 раненых в результате обстрелов.
Главные тезисы
- Массированные обстрелы Мирнограда в Донецкой области российскими войсками привели к гибели двух человек и ранению троих.
- Глава Донецкой ОВА сообщил о повреждениях гражданских объектов, включая частный дом, предприятие, кафе и автомобиль.
- Ситуация с безопасностью в регионе становится угрожающей, что вынудило начальника области призвать жителей к своевременной эвакуации.
Россия убила двух человек в Мирнограде
2 человека погибли и 3 ранены в результате обстрела Россией Мирнограда.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Глава области призвал жителей региона не подвергать себя опасности и своевременно эвакуироваться.
Россия обстреляла многоэтажку с гражданскими
Как сообщил 22 октября глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, в результате удара РФ повреждения разной степени получили еще семь домов.
В настоящее время поисково-спасательная операция временно приостановлена из-за угрожающей ситуации безопасности.
Всех гражданских призывают — кто не вовлечен в работу критической инфраструктуры, уехать в более безопасные регионы.
В общей сложности за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. Эвакуировано 158 человек, в том числе 24 ребенка.
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