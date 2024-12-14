Россия атаковала Украину 132 ударными дронами

Воздушные силы ВСУ успешно отразили новую масштабную атаку российских БПЛА на мирные украинские города и сила, которая произошла 14 декабря.
Главные тезисы
- Ударные БПЛА атаковали с разных направлений, однако не достигли своих целей.
- Враг снова пытался ударить по Киеву, однако безуспешно.
- По меньшей мере, 72 дрона были локационно потеряны.
Атака РФ на Украину 14 декабря — что известно
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью российские захватчики совершили очередное воздушное нападение на Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.
В общей сложности для удара противник использовал 132 БпЛА.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов.
Кроме того, указано, что воздушное сражение продолжалось в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Что важно понимать, благодаря успешному противодействию украинских защитников 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локационно потеряны), два — вернулись в Россию.
Подробности атаки дронов на Киев
Киевская МВА официально подтверждает, что противовоздушная оборона уничтожила около десятка ударных российских дронов, угрожавших столице.
По его словам, ударные БПЛА атаковали столицу волнами и с разных направлений.
Украинские защитники зафиксировали и обезвредили разными способами около десятка вражеских БПЛА, потенциально угрожавших Киеву.
В заявлении также подтвердили информацию о падении обломков в Дарницком районе столицы.
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