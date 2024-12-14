Россия атаковала Украину 132 ударными дронами

Воздушные силы ВСУ успешно отразили новую масштабную атаку российских БПЛА на мирные украинские города и сила, которая произошла 14 декабря.

Атака РФ на Украину 14 декабря — что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью российские захватчики совершили очередное воздушное нападение на Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — РФ.

В общей сложности для удара противник использовал 132 БпЛА.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 58 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов.

Кроме того, указано, что воздушное сражение продолжалось в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Что важно понимать, благодаря успешному противодействию украинских защитников 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локационно потеряны), два — вернулись в Россию.

Фото: facebook.com/kpszsu

Подробности атаки дронов на Киев

Киевская МВА официально подтверждает, что противовоздушная оборона уничтожила около десятка ударных российских дронов, угрожавших столице.

Очередная тревожная ночь для Киева. Российские войска снова запустили на мирную столицу Украины свои ударные дроны. Воздушная тревога в столице объявлялась дважды и суммарно длилась три с половиной часа, — сообщил глава КМВА Сергей Попка. Поделиться

По его словам, ударные БПЛА атаковали столицу волнами и с разных направлений.

Украинские защитники зафиксировали и обезвредили разными способами около десятка вражеских БПЛА, потенциально угрожавших Киеву.

В заявлении также подтвердили информацию о падении обломков в Дарницком районе столицы.