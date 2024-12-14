Росія атакувала Україну 132 ударними дронами

Повітряні сили ЗСУ успішно відбили нову масштабну атаку російських БПЛА на мирні українські міста і сила, яка відбулася 14 грудня.
Головні тези:
- Ударні БПЛА атакували з різних напрямків, однак не досягли свої цілей.
- Ворог знову намагався вдарити по Києву, однак безуспішно.
- Щонайменше 72 дрони були локаційно втрачені.
Атака РФ на Україну 14 грудня — що відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, вночі російські загарбники здійснили черговий повітряний напад на Україну ударними БпЛА типу “Shahed” та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ.
Загалом для удару противник використав 132 БпЛА.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів.
Окрім того, наголошується, що повітряний бій тривав у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Що важливо розуміти, завдяки успішній протидії українських захисників 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два — повернулись у Росію.
Подробиці атаки дронів на Київ
Київська МВА офіційно підтверджує, що протиповітряна оборона знищила близько десятка ударних російських дронів, які загрожували столиці.
За його словами, ударні БПЛА атакували столицю хвилями і з різних напрямків.
Українські захисники зафіксували і знешкодили різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.
У заяві також підтвердили інформацію про падіння уламків в Дарницькому районі столиці.
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