Росія атакувала Україну 132 ударними дронами

Повітряні сили ЗСУ успішно відбили нову масштабну атаку російських БПЛА на мирні українські міста і сила, яка відбулася 14 грудня.

Атака РФ на Україну 14 грудня — що відомо

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, вночі російські загарбники здійснили черговий повітряний напад на Україну ударними БпЛА типу “Shahed” та безпілотниками інших типів із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ.

Загалом для удару противник використав 132 БпЛА.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів.

Окрім того, наголошується, що повітряний бій тривав у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Що важливо розуміти, завдяки успішній протидії українських захисників 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два — повернулись у Росію.

Фото: facebook.com/kpszsu

Подробиці атаки дронів на Київ

Київська МВА офіційно підтверджує, що протиповітряна оборона знищила близько десятка ударних російських дронів, які загрожували столиці.

Чергова тривожна ніч для Києва. Російські війська знову запустили на мирну столицю України свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошувалася двічі і сумарно вона тривала три з половиною години, — повідомив очільник КМВА Сергія Попка. Поширити

За його словами, ударні БПЛА атакували столицю хвилями і з різних напрямків.

Українські захисники зафіксували і знешкодили різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.

У заяві також підтвердили інформацію про падіння уламків в Дарницькому районі столиці.