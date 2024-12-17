Зеленский озвучил количество систем ПВО для полной защиты от атак РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский озвучил количество систем ПВО для полной защиты от атак РФ

Владимир Зеленский
Зеленский озвучил количество систем ПВО для полной защиты от атак РФ
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Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В этой связи стране необходима гарантия эффективной защиты от воздушного террора.

Главные тезисы

  • Президент Украины озвучил необходимость 12-15 дополнительных систем ПВО для полной защиты от массированных ракетных атак РФ.
  • В процессе массированных атак по энергетической инфраструктуре России Россия использует крылатые и баллистические ракеты, а также авиационные бомбы с токсичными химическими веществами.
  • Постоянный представитель Украины при ООН сообщил о 12-м за год массированном ударе РФ на энергетические объекты украинской территории.
  • Президент Зеленский призвал США и европейские страны продемонстрировать политическую волю и присоединиться к обеспечению Украины системами противовоздушной обороны.
  • Украинские военные постоянно пострадают в результате ракетных атак и случаев использования токсичных химических веществ российскими войсками.

Сколько Украина нуждается в системах ПВО, чтобы полностью защитить энергосистему от атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита Joint Expeditionary Force отметил важность выполнения договоренностей по поставкам систем противовоздушной обороны, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.

В качестве компенсации за невозможность запросить Украину в Альянс на том этапе нам пообещали значительное количество систем ПВО. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь, чтобы эти обещания были выполнены. Честно говоря, наши партнеры знают, что нам нужно еще 12–15 дополнительных систем, чтобы обеспечить полную защиту от российских ракетных атак.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский также обратился в США и европейские страны с призывом проявить политическую волю.

Он подчеркнул, что для партнеров Украины эта задача вполне достижима.

РФ нанесла 12-й за год массированный удар по энергетике Украины

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.

Это количество ракет, направленных исключительно на энергетические объекты, подчеркнул представитель Украины.

Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.

Управляемые авиационные бомбы являются одними из самых опасных. В течение одной недели Россия выпустила около 500 таких бомб по позициям украинских военных и жилых кварталов, добавил Кислица.

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