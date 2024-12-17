Зеленский озвучил количество систем ПВО для полной защиты от атак РФ

Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В этой связи стране необходима гарантия эффективной защиты от воздушного террора.

Сколько Украина нуждается в системах ПВО, чтобы полностью защитить энергосистему от атак РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита Joint Expeditionary Force отметил важность выполнения договоренностей по поставкам систем противовоздушной обороны, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.

В качестве компенсации за невозможность запросить Украину в Альянс на том этапе нам пообещали значительное количество систем ПВО. Я обращаюсь к вам с просьбой помочь, чтобы эти обещания были выполнены. Честно говоря, наши партнеры знают, что нам нужно еще 12–15 дополнительных систем, чтобы обеспечить полную защиту от российских ракетных атак. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский также обратился в США и европейские страны с призывом проявить политическую волю.

Он подчеркнул, что для партнеров Украины эта задача вполне достижима.

РФ нанесла 12-й за год массированный удар по энергетике Украины

Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.

Это количество ракет, направленных исключительно на энергетические объекты, подчеркнул представитель Украины. Поделиться

Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.