Зеленский озвучил количество систем ПВО для полной защиты от атак РФ

Россия продолжает наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В этой связи стране необходима гарантия эффективной защиты от воздушного террора.
Главные тезисы
- Президент Украины озвучил необходимость 12-15 дополнительных систем ПВО для полной защиты от массированных ракетных атак РФ.
- В процессе массированных атак по энергетической инфраструктуре России Россия использует крылатые и баллистические ракеты, а также авиационные бомбы с токсичными химическими веществами.
- Постоянный представитель Украины при ООН сообщил о 12-м за год массированном ударе РФ на энергетические объекты украинской территории.
- Президент Зеленский призвал США и европейские страны продемонстрировать политическую волю и присоединиться к обеспечению Украины системами противовоздушной обороны.
- Украинские военные постоянно пострадают в результате ракетных атак и случаев использования токсичных химических веществ российскими войсками.
Сколько Украина нуждается в системах ПВО, чтобы полностью защитить энергосистему от атак РФ
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита Joint Expeditionary Force отметил важность выполнения договоренностей по поставкам систем противовоздушной обороны, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.
Владимир Зеленский также обратился в США и европейские страны с призывом проявить политическую волю.
Он подчеркнул, что для партнеров Украины эта задача вполне достижима.
РФ нанесла 12-й за год массированный удар по энергетике Украины
Как сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, 13 декабря произошел 12-й за год массированный удар по энергетической системе страны. Для этих атак Россия применяла как крылатые, так и баллистические ракеты.
Сергей Кислица также сообщил, что российские войска продолжают использовать боеприпасы с токсичными химическими веществами. С февраля 2023 года зафиксировано 4,95 тысяч таких случаев, которые привели к ранениям более двух тысяч украинских военных.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-