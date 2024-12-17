Скільки танків втратила РФ у війні проти України — дані розвідки Британії

Британські розвідники вирішили проаналізувати масштабні втрати російської армії у військовій техніці з початку масштабної війни проти України у 2022 році.
Головні тези:
- За даними британської розвідки, українські сили знищили понад 3,6 тисячі основних бойових танків армії РФ.
- Окрім того, російські загарбники втратили 8 тисяч бронемашин.
- Генштаб ЗСУ стверджує, що станом на грудень 2024 року українські сили знищили понад 9500 танків ворога.
Як втрати армії РФ оцінює розвідка Британії
Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що втрати російської військової техніки в Україні продовжують дуже швидко збільшуватися.
Згідно з даними відомства, з лютого 2022 року Сили оборони України встигли знищити понад 3,6 тисячі основних бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин противника.
На цьому тлі російські окупанти були вимушені стягувати на фронт застарілу і погано обслуговувану техніку радянських часів зі стратегічних складів.
За словами британських розвідників, знімки також вказують на значне зменшення кількості бронетехніки на танкобазах в Арсеньєві, Буї і Улан-Уде з 2022 року.
Втрати армії РФ станом на 17 грудня 2024 року
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9567 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 19 751 (+15) од.;
артилерійських систем — 21159 (+8) од.;
РСЗВ — 1256 од.;
засоби ППО — 1025 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20406 (+34) од.;
крилаті ракети — 2943 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 31550 (+70) од.;
спеціальна техніка — 3650 од.
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