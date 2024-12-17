Скільки танків втратила РФ у війні проти України — дані розвідки Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки танків втратила РФ у війні проти України — дані розвідки Британії

Міноборони Британії
Як втрати армії РФ оцінює розвідка Британії
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Британські розвідники вирішили проаналізувати масштабні втрати російської армії у військовій техніці з початку масштабної війни проти України у 2022 році.

Головні тези:

  • За даними британської розвідки, українські сили знищили понад 3,6 тисячі основних бойових танків армії РФ.
  • Окрім того, російські загарбники втратили 8 тисяч бронемашин.
  • Генштаб ЗСУ стверджує, що станом на грудень 2024 року українські сили знищили понад 9500 танків ворога.

Як втрати армії РФ оцінює розвідка Британії

Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що втрати російської військової техніки в Україні продовжують дуже швидко збільшуватися.

Згідно з даними відомства, з лютого 2022 року Сили оборони України встигли знищити понад 3,6 тисячі основних бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин противника.

Фото: x.com/DefenceHQ

На цьому тлі російські окупанти були вимушені стягувати на фронт застарілу і погано обслуговувану техніку радянських часів зі стратегічних складів.

Росіяни вивозять бронетехніку зі сховищ, модернізують її, де це можливо, і відправляють на фронт.

За словами британських розвідників, знімки також вказують на значне зменшення кількості бронетехніки на танкобазах в Арсеньєві, Буї і Улан-Уде з 2022 року.

Фото: x.com/DefenceHQ

Втрати армії РФ станом на 17 грудня 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9567 (+4) од.;

  • бойових броньованих машин — 19 751 (+15) од.;

  • артилерійських систем — 21159 (+8) од.;

  • РСЗВ — 1256 од.;

  • засоби ППО — 1025 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • вертольотів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20406 (+34) од.;

  • крилаті ракети — 2943 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 31550 (+70) од.;

  • спеціальна техніка — 3650 од.

Фото — www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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