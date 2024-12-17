Скільки танків втратила РФ у війні проти України — дані розвідки Британії

Британські розвідники вирішили проаналізувати масштабні втрати російської армії у військовій техніці з початку масштабної війни проти України у 2022 році.

Як втрати армії РФ оцінює розвідка Британії

Міністерство оборони Великої Британії звертає увагу на те, що втрати російської військової техніки в Україні продовжують дуже швидко збільшуватися.

Згідно з даними відомства, з лютого 2022 року Сили оборони України встигли знищити понад 3,6 тисячі основних бойових танків і майже 8 тисяч бронемашин противника.

Фото: x.com/DefenceHQ

На цьому тлі російські окупанти були вимушені стягувати на фронт застарілу і погано обслуговувану техніку радянських часів зі стратегічних складів.

Росіяни вивозять бронетехніку зі сховищ, модернізують її, де це можливо, і відправляють на фронт. Поширити

За словами британських розвідників, знімки також вказують на значне зменшення кількості бронетехніки на танкобазах в Арсеньєві, Буї і Улан-Уде з 2022 року.

Фото: x.com/DefenceHQ

Втрати армії РФ станом на 17 грудня 2024 року

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1600 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 9567 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 19 751 (+15) од.;

артилерійських систем — 21159 (+8) од.;

РСЗВ — 1256 од.;

засоби ППО — 1025 од.;

літаків — 369 од.;

вертольотів — 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 20406 (+34) од.;

крилаті ракети — 2943 од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 31550 (+70) од.;

спеціальна техніка — 3650 од.