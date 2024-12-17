Ліквідація російського генерала Кирилова у Москві — зʼявилося відео моменту підриву

В мережі з‘явилося відео ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова. Підрив російського злочинця став результатом спеціальної операції СБУ.
Головні тези:
- Ліквідація російського генерала Ігоря Кирилова у Москві стала результатом спеціальної операції СБУ.
- Відео підриву показує, як генерал разом із помічником опиняються в зоні дії вибухового пристрою, закладеного в самокат.
- Генерал Кирилов був відповідальним за використання хімічної зброї проти українських військових, за що він став об'єктом операції ліквідації.
- Слідство показало, що під наказами Кирилова російські війська здійснили понад 4,8 тисячі атак із застосуванням хімічних боєприпасів.
- Ліквідація генерала Кирилова є важливим кроком у запобіганні діям злочинного характеру та захисті від застосування заборонених видів зброї.
Зʼявилося відео підриву російського генерала у Москві
Як можна побачити з опублікованих кадрів, генерал Кирилов разом із помічником виходять з будівлі, поруч із якою стоїть самокат із вибуховим пристроєм.
Щойно вони опиняються в зоні дії — самокат злітає в повітря і вони підриваються на місці.
Що відомо про ліквідацію російського генерала
Як повідомляють росЗМІ, вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.
Внаслідок підриву, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його водій (за іншою версією — помічник).
Як повідомили джерела в спецслужбах, вибухівка, закладена в самокат, спрацювала, коли Кириллов разом із помічником заходили в під’їзд житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві.
Слідством встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення за наказом Кириллова російські війська здійснили понад 4,8 тисячі атак із використанням хімічних боєприпасів, які містили подразнюючі речовини CN і CS (так званий "сльозогінний газ").
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