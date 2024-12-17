Ліквідація російського генерала Кирилова у Москві — зʼявилося відео моменту підриву

В мережі з‘явилося відео ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова. Підрив російського злочинця став результатом спеціальної операції СБУ.

Зʼявилося відео підриву російського генерала у Москві

Як можна побачити з опублікованих кадрів, генерал Кирилов разом із помічником виходять з будівлі, поруч із якою стоїть самокат із вибуховим пристроєм.

Щойно вони опиняються в зоні дії — самокат злітає в повітря і вони підриваються на місці.

Що відомо про ліквідацію російського генерала

Як повідомляють росЗМІ, вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.

Внаслідок підриву, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його водій (за іншою версією — помічник).

Як повідомили джерела в спецслужбах, вибухівка, закладена в самокат, спрацювала, коли Кириллов разом із помічником заходили в під’їзд житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві.

Кирилов був військовим злочинцем і абсолютно легітимною ціллю, адже саме він віддавав накази щодо застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових, — повідомили в СБУ. Поширити