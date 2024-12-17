Ліквідація російського генерала Кирилова у Москві — зʼявилося відео моменту підриву
Категорія
Світ
Дата публікації

Ліквідація російського генерала Кирилова у Москві — зʼявилося відео моменту підриву

Ліквідація російського генерала Кирилова у Москві — зʼявилося відео моменту підриву
Read in English
Джерело:  online.ua

В мережі з‘явилося відео ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова. Підрив російського злочинця став результатом спеціальної операції СБУ.

Головні тези:

  • Ліквідація російського генерала Ігоря Кирилова у Москві стала результатом спеціальної операції СБУ.
  • Відео підриву показує, як генерал разом із помічником опиняються в зоні дії вибухового пристрою, закладеного в самокат.
  • Генерал Кирилов був відповідальним за використання хімічної зброї проти українських військових, за що він став об'єктом операції ліквідації.
  • Слідство показало, що під наказами Кирилова російські війська здійснили понад 4,8 тисячі атак із застосуванням хімічних боєприпасів.
  • Ліквідація генерала Кирилова є важливим кроком у запобіганні діям злочинного характеру та захисті від застосування заборонених видів зброї.

Зʼявилося відео підриву російського генерала у Москві

Як можна побачити з опублікованих кадрів, генерал Кирилов разом із помічником виходять з будівлі, поруч із якою стоїть самокат із вибуховим пристроєм.

Щойно вони опиняються в зоні дії — самокат злітає в повітря і вони підриваються на місці.

Що відомо про ліквідацію російського генерала

Як повідомляють росЗМІ, вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.  

Внаслідок підриву, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його водій (за іншою версією — помічник). 

Як повідомили джерела в спецслужбах, вибухівка, закладена в самокат, спрацювала, коли Кириллов разом із помічником заходили в під’їзд житлового будинку на Рязанському проспекті в Москві.

Кирилов був військовим злочинцем і абсолютно легітимною ціллю, адже саме він віддавав накази щодо застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових, — повідомили в СБУ.

Слідством встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення за наказом Кириллова російські війська здійснили понад 4,8 тисячі атак із використанням хімічних боєприпасів, які містили подразнюючі речовини CN і CS (так званий "сльозогінний газ").

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У центрі Донецька підірвали позашляховик з начальником Оленівської колонії — відео
У центрі Донецька підірвали позашляховик з начальником Оленівської колонії — відео
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Москві підірвали генерала-лейтенанта Кирилова та його помічника — відео
У Москві підірвали генерала-лейтенанта Кирилова та його помічника — відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ліквідацію російського генерала-лейтенанта Кирилова провела СБУ — джерела
Ліквідацію російського генерала-лейтенанта Кирилова провела СБУ — джерела

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?