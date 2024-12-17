У Москві підірвали генерала-лейтенанта Кіріллова та його помічника — відео

У Москві 17 грудня на Рязанському проспекті пролунав вибух. Згодом стало відомо про ліквідацію генерала-лейтенанта Ігоря Кіріллова та його помічника.
Головні тези:
- У Москві стався вибух, внаслідок якого загинули генерал-лейтенант Кіріллов та його помічник.
- Генерал-лейтенант Ігор Кіріллов був причетний до застосування хімічної зброї проти Сил оборони України.
- СБУ оголосила підозру Кіріллову у наказі використовувати хімічні зброї під час війни.
- Використання бойових гранат з отруйними речовинами, яке розпочав генерал, порушує міжнародні угоди.
- Понад 2 тисячі українських військових потрапили до військових шпиталів через хімічне отруєння під час війни з РФ.
Що відомо про ліквідацію російського генерала
Як повідомляють росЗМІ, вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.
Внаслідок підриву, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його водій (за іншою версією – помічник).
За попередньою інформацією, за кілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, судячи з усього, було примотано саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Пізніше у Слідкомі РФ підтвердили загибель генерала.
Що відомо про генерала-лейтенанта Кіріллова
Напередодні СБУ оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.
За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.
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