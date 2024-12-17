У Москві підірвали генерала-лейтенанта Кіріллова та його помічника — відео

У Москві 17 грудня на Рязанському проспекті пролунав вибух. Згодом стало відомо про ліквідацію генерала-лейтенанта Ігоря Кіріллова та його помічника.

Що відомо про ліквідацію російського генерала

Як повідомляють росЗМІ, вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.

Внаслідок підриву, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його водій (за іншою версією – помічник).

За попередньою інформацією, за кілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, судячи з усього, було примотано саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Пізніше у Слідкомі РФ підтвердили загибель генерала.

Вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Унаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кіріллов і його помічник – йдеться в повідомленні. Поширити

Що відомо про генерала-лейтенанта Кіріллова

Напередодні СБУ оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.