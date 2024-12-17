У Москві підірвали генерала-лейтенанта Кіріллова та його помічника — відео
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У Москві підірвали генерала-лейтенанта Кіріллова та його помічника — відео

У Москві підірвали генерала-лейтенанта Кіріллова та його помічника — відео
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Джерело:  online.ua

У Москві 17 грудня на Рязанському проспекті пролунав вибух. Згодом стало відомо про ліквідацію генерала-лейтенанта Ігоря Кіріллова та його помічника.

Головні тези:

  • У Москві стався вибух, внаслідок якого загинули генерал-лейтенант Кіріллов та його помічник.
  • Генерал-лейтенант Ігор Кіріллов був причетний до застосування хімічної зброї проти Сил оборони України.
  • СБУ оголосила підозру Кіріллову у наказі використовувати хімічні зброї під час війни.
  • Використання бойових гранат з отруйними речовинами, яке розпочав генерал, порушує міжнародні угоди.
  • Понад 2 тисячі українських військових потрапили до військових шпиталів через хімічне отруєння під час війни з РФ.

Що відомо про ліквідацію російського генерала

Як повідомляють росЗМІ, вибух прогримів біля житлового будинку на Рязанському проспекті, коли чоловіки заходили в під'їзд.  

Внаслідок підриву, померли начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов і його водій (за іншою версією – помічник). 

За попередньою інформацією, за кілька годин до інциденту невідомий припаркував біля під'їзду будинку самокат, до ручки якого, судячи з усього, було примотано саморобний вибуховий пристрій (СВП).

Пізніше у Слідкомі РФ підтвердили загибель генерала.  

Вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поруч із під'їздом житлового будинку. Унаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кіріллов і його помічник – йдеться в повідомленні.

Що відомо про генерала-лейтенанта Кіріллова

Напередодні СБУ оголосила підозру російському генералу, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. У повідомленні йдеться саме про генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова.

За наказом Кіріллова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати "К-1", які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS та CN. Їхнє використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.

Протягом повномасштабного вторгнення РФ до військових шпиталів та інших медустанов України направлено понад 2 тисячі військових Сил оборони з різними ступенями хімічного отруєння, – повідомили в СБУ

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