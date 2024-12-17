В Москве взорвали генерала-лейтенанта Кириллова и его помощника — видео

В Москве 17 декабря на Рязанском проспекте раздался взрыв. Впоследствии стало известно о ликвидации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.

Что известно о ликвидации российского генерала

Как сообщают росСМИ, взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.

В результате подрыва умерли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии — помощник).

По предварительной информации, за несколько часов до инцидента неизвестный припарковал у подъезда дома самокат, к ручке которого, судя по всему, было примотано самодельное взрывное устройство (СИН).

Позже в Следственном РФ подтвердили гибель генерала.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом жилого дома. В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о генерале-лейтенанте Кириллове

Накануне СБУ объявила подозрение российскому генералу, приказавшему применять химическое оружие против Сил обороны Украины.

По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысяч случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые оснащены ядовитыми веществами раздражающего действия — CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении от 13.01.1993.