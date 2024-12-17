В Москве взорвали генерала-лейтенанта Кириллова и его помощника — видео

В Москве 17 декабря на Рязанском проспекте раздался взрыв. Впоследствии стало известно о ликвидации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.
Главные тезисы
- В Москве произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант Кириллов и его помощник.
- Генерал-лейтенант Игорь Кириллов был причастен к применению химического оружия против сил обороны Украины.
- СБУ объявила подозрение Кириллову в приказе использовать химические оружия во время войны.
- Использование боевых гранат с ядовитыми веществами, начатым генералом, нарушает международные соглашения.
- Более 2 тысяч украинских военных попали в военные госпиталы из-за химического отравления во время войны с РФ.
Что известно о ликвидации российского генерала
Как сообщают росСМИ, взрыв прогремел у жилого дома на Рязанском проспекте, когда мужчины заходили в подъезд.
В результате подрыва умерли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель (по другой версии — помощник).
По предварительной информации, за несколько часов до инцидента неизвестный припарковал у подъезда дома самокат, к ручке которого, судя по всему, было примотано самодельное взрывное устройство (СИН).
Позже в Следственном РФ подтвердили гибель генерала.
Что известно о генерале-лейтенанте Кириллове
Накануне СБУ объявила подозрение российскому генералу, приказавшему применять химическое оружие против Сил обороны Украины.
По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тысяч случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые оснащены ядовитыми веществами раздражающего действия — CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, применения химического оружия и его уничтожении от 13.01.1993.
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