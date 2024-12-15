В российском Ульяновске подорвали железную дорогу — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В российском Ульяновске подорвали железную дорогу — видео

ГУР
пожар
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В стране-агрессорке России неизвестные устроили новую громкую диверсию и взорвали железнодорожное полотно.

Главные тезисы

  • Украинская разведка сообщает о взрыве на железной дороге в российском Ульяновске.
  • Эта диверсия послужила причиной новых проблем для российских захватчиков.
  • Также ГУР показало уничтожение российского истребителя непосредственно на аэродроме.

В России снова громко

Как сообщает Главное управление разведки Украины, это еще один удар по логистике врага.

14 декабря 2024 года в ульяновске на россии взрыв разрушил железнодорожное полотно ― военная логистика оккупационной армии РФ испытала очередное осложнение, — сказано в сообщении ГУР.

Согласно данным украинских разведчиков, взрыв прогремел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свиага — в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.

ГУР также напоминает о том, что 11 декабря в Брянске сгорело два магистральных тепловоза государства-агрессора.

Процесс ослабления объектов логистики, используемых россией для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается. ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление будет справедливое возмездие! — отмечают украинские разведчики.

ГУР рассказал о новых потерях армии РФ

Согласно данным украинских разведчиков, 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.

Более того, указано, что 13 декабря мощный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

Военная разведка обращает внимание на то, что упомянутые военные объекты страна-агрессорка использовала в захватнической войне против Украины.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливо возмездие!

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