В российском Ульяновске подорвали железную дорогу — видео

В стране-агрессорке России неизвестные устроили новую громкую диверсию и взорвали железнодорожное полотно.
Главные тезисы
- Украинская разведка сообщает о взрыве на железной дороге в российском Ульяновске.
- Эта диверсия послужила причиной новых проблем для российских захватчиков.
- Также ГУР показало уничтожение российского истребителя непосредственно на аэродроме.
В России снова громко
Как сообщает Главное управление разведки Украины, это еще один удар по логистике врага.
Согласно данным украинских разведчиков, взрыв прогремел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свиага — в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.
ГУР также напоминает о том, что 11 декабря в Брянске сгорело два магистральных тепловоза государства-агрессора.
ГУР рассказал о новых потерях армии РФ
Согласно данным украинских разведчиков, 14 декабря 2024 года в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский истребитель Су-30.
Более того, указано, что 13 декабря мощный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.
Военная разведка обращает внимание на то, что упомянутые военные объекты страна-агрессорка использовала в захватнической войне против Украины.
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