Беспрецедентный жест. В Венгрии цинично возмутились из-за решения Зеленского
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Беспрецедентный жест. В Венгрии цинично возмутились из-за решения Зеленского

Сийярто
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Источник:  online.ua

Венгерские власти жалуются, что украинский лидер Владимир Зеленский не согласился на телефонные переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном после того, как последний снова поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Венгрия возмутилась из-за отказа Зеленского, однако не объяснила свои скандальные решения.
  • Известны новые подробности тайных переговоров Трампа и Орбана.
  • Виктор Орбан поддерживает российского диктатора Путина, что возмущает Украину.

В Венгрии снова придумали претензии к Украине

С новым заявлением по этому поводу выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Одиозный дипломат вновь напомнил о предложении "прекращения огня и массового обмена пленными", которое его страна якобы предложила Украине и России по случаю Рождества.

Глава венгерского дипломатического ведомства утверждает, что этот вопрос Виктор Орбан обсуждал во время переговоров с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Петера Сийярто, официальный Будапешт предложил провести телефонные переговоры между Виктором Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но ему в абсолютно беспрецедентном в дипломатии жесте несколько напряженно и культурно отказали, — пожаловался глава МИД Венгрии.

Несмотря на это, Сийярто не объяснил, почему о своем предложении "перемирие" Венгрия сообщила Украине постфактум после разговора с российским диктатором.

Что известно о тайных переговорах Трампа и Орбана

Как утверждают инсайдеры в окружении нового президента США, после 5 ноября он провел несколько телефонных разговоров с Орбаном, которые не были афишированы.

В ходе этих бесед Дональд Трамп и Виктор Орбан были сконцентрированы на проблеме завершения войны РФ против Украины.

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: x.com/PM_ViktorOrban)

Тогда же стало известно, что венгерские власти планируют возобновить свою "миротворческую миссию", готовясь совершить новые визиты.

Подробности пока неизвестны, однако инсайдеры утверждают, что Орбан попытается передать послание Трампу, президенту Владимиру Зеленскому, китайскому лидеру Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, что Виктор Орбан является симпатиком нелегитимного президента РФ.

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