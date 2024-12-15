Безпрецедентний жест. В Угорщині цинічно обурилися через рішення Зеленського

Угорська влада скаржиться, що український лідер Володимир Зеленський не погодився на телефонні перемовини з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном після того, як останній знову поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним.

В Угорщині знову вигадали претензії до України

З новою заявою з цього приводу виступив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Одіозний дипломат знову нагадав про пропозицію щодо "припинення вогню та масового обміну полоненими", яку його країна нібито запропонувала Україні та Росії з нагоди Різдва.

Глава угорського дипломатичного відомства стверджує, що саме це питання Віктор Орбан обговорював під час переговорів з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами Петера Сійярто, офіційний Будапешт також запропонував провести телефонні перемовини між Віктором Орбаном і президентом України Володимиром Зеленським.

Але йому, в абсолютно безпрецедентному в дипломатії жесті, дещо напружено і культурно відмовили, — поскаржився глава МЗС Угорщини. Поширити

Попри це, Сійярто не пояснив, чому про свою пропозицію "перемирʼя" Угорщина повідомила Україні постфактум після розмови з російським диктатором.

Що відомо про таємні перемовини Трампа та Орбана

Як стверджують інсайдери в оточенні нового президента США, після 5 листопада він провів кілька телефонних розмов з Орбаном, які не були афішовані.

Під час вказаних бесід Дональд Трамп та Віктор Орбан були сконцентровані на проблемі завершення війни РФ проти України.

Віктор Орбан і Дональд Трамп (Фото: x.com/PM_ViktorOrban)

Тоді ж стало відомо, що угорська влада планує відновити свою "миротворчу місію", готуючись здійснити нові візити.

Подробиці наразі невідомі, однак інсайдери стверджують, що Орбан спробує передати послання Трампу, президенту Володимиру Зеленському, китайському лідеру Сі Цзіньпіну та російському диктатору Володимиру Путіну.

Нагадаємо, що Віктор Орбан є симпатиком нелегітимного президента РФ, який веде загарбницьку війну проти України.