Орбан прогнозує масштабні зміни на світовій арені

Угорський лідер Віктор Орбан запевняє, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім у світі почнуться радикальні зміни.

Орбан продовжує свою “миротворчу місію”

Одіозний політик вирішив прокоментувати свою ініціативу про різдвяне перемир’я між Україною та РФ, а також масштабний обмін полоненими.

За його словами, угорська дипломатія "зробила все, що могла".

Розмірковуючи про свою ініціативу, Віктор Орбан заявив, що "одна сторона, очевидно, відкинула її, інша сторона прийняла її".

Зараз Різдво, варто було спробувати, і Угорщина це зробила. Я думаю, що Угорщина вчинила так, як повинна була вчинити тисячолітня європейська держава. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

За його словами, просто зараз світ стоїть на порозі набагато більших змін, ніж багато хто думає.

Як тільки президент США (Дональд Трамп — ред.) вступить на посаду, поворот, про який я говорю, станеться в усьому західному світі, він буде розгортатися на наших очах, — прогнозує угорський лідер. Поширити

Віктор Орбан і Дональд Трамп (Фото: facebook.com/orbanviktor)

Про що Орбан говорив з Путіним

Нещодавно одіозний політик заявив, що 11 грудня провів перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним.

Що важливо розуміти, вони відбулися одразу після зустрічі Віктора Орбана з Дональдом Трампом у США.

За словами прем’єр-міністра Угорщини, вранці 11 грудня він провів "годинну телефонну розмову" із нелегітимним президентом Росії.

Окрім того, одіозний політик заявив про "найнебезпечніші тижні” війни РФ проти України.