Угорський лідер Віктор Орбан запевняє, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім у світі почнуться радикальні зміни.
Головні тези:
- Орбан безуспішно намагався домовитися про різдвяне перемир'я між Україною та РФ.
- Угорський лідер вважає, що Трамп може кардинально змінити ситуацію на світовій арені.
- Орбан також розповів про свої переговори з диктатором Путіним.
Орбан продовжує свою “миротворчу місію”
Одіозний політик вирішив прокоментувати свою ініціативу про різдвяне перемир’я між Україною та РФ, а також масштабний обмін полоненими.
За його словами, угорська дипломатія "зробила все, що могла".
Розмірковуючи про свою ініціативу, Віктор Орбан заявив, що "одна сторона, очевидно, відкинула її, інша сторона прийняла її".
За його словами, просто зараз світ стоїть на порозі набагато більших змін, ніж багато хто думає.
Про що Орбан говорив з Путіним
Нещодавно одіозний політик заявив, що 11 грудня провів перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним.
Що важливо розуміти, вони відбулися одразу після зустрічі Віктора Орбана з Дональдом Трампом у США.
За словами прем’єр-міністра Угорщини, вранці 11 грудня він провів "годинну телефонну розмову" із нелегітимним президентом Росії.
Окрім того, одіозний політик заявив про "найнебезпечніші тижні” війни РФ проти України.
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