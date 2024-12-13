Венгерский лидер Виктор Орбан уверяет, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в мире начнутся радикальные перемены.
Главные тезисы
- Орбан безуспешно пытался договориться о рождественском перемирии между Украиной и РФ.
- Венгерский лидер считает, что Трамп может кардинально изменить ситуацию на мировой арене.
- Орбан также рассказал о своих переговорах с диктатором Путиным.
Орбан продолжает свою "миротворческую миссию"
Одиозный политик решил прокомментировать свою инициативу о рождественском перемирии между Украиной и РФ, а также о масштабном обмене пленными.
По его словам, венгерская дипломатия "сделала все, что могла".
Размышляя о своей инициативе, Виктор Орбан заявил, что "одна сторона, очевидно, отвергла ее, другая сторона приняла ее".
По его словам, прямо сейчас мир стоит на пороге гораздо больших перемен, чем многие думают.
О чем Орбан говорил с Путиным
Недавно одиозный политик заявил, что 11 декабря провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Что важно понимать, они прошли сразу после встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом в США.
По словам премьер-министра Венгрии, утром 11 декабря он провел "часовой телефонный разговор" с нелегитимным президентом России.
Кроме того, одиозный политик заявил о "самых опасных неделях" войны РФ против Украины.
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