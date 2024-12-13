Орбан прогнозирует масштабные перемены на мировой арене

Венгерский лидер Виктор Орбан уверяет, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в мире начнутся радикальные перемены.

Орбан продолжает свою "миротворческую миссию"

Одиозный политик решил прокомментировать свою инициативу о рождественском перемирии между Украиной и РФ, а также о масштабном обмене пленными.

По его словам, венгерская дипломатия "сделала все, что могла".

Размышляя о своей инициативе, Виктор Орбан заявил, что "одна сторона, очевидно, отвергла ее, другая сторона приняла ее".

Сейчас Рождество, стоило попробовать, и Венгрия это сделала. Я думаю, что Венгрия поступила так, как должно было поступить тысячелетнее европейское государство. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По его словам, прямо сейчас мир стоит на пороге гораздо больших перемен, чем многие думают.

Как только президент США (Дональд Трамп – ред.) вступит в должность, поворот, о котором я говорю, произойдет во всем западном мире, он будет разворачиваться на наших глазах, – прогнозирует венгерский лидер. Поделиться

Виктор Орбан и Дональд Трамп (Фото: facebook.com/orbanviktor)

О чем Орбан говорил с Путиным

Недавно одиозный политик заявил, что 11 декабря провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Что важно понимать, они прошли сразу после встречи Виктора Орбана с Дональдом Трампом в США.

По словам премьер-министра Венгрии, утром 11 декабря он провел "часовой телефонный разговор" с нелегитимным президентом России.

Кроме того, одиозный политик заявил о "самых опасных неделях" войны РФ против Украины.