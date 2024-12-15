У російському Ульяновську підірвали залізницю — відео

У Росії знову гучно

Як повідомляє Головне управління розвідки України, це ще один удар по логістиці ворога.

14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладенення — йдеться в повідомленні ГУР. Поширити

Згідно з даними українських розвідників, вибух прогримів у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа — за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.

ГУР також нагадує про те, що 11 грудня у Брянску згоріло два магістральних тепловози держави-агресора.

Процес послаблення об’єктів логістики, що їх росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата! — наголошують українські розвідники. Поширити

ГУР розповіло про нові втрати армії РФ

Згідно з даними українських розвідників, 14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю Росії просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

Ба більше, вказано, що 13 грудня потужна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Воєнна розвідка звертає увагу на те, що згадані військові об’єкти країна-агресорка використовувала у загарбницькій війні проти України.