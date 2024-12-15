У російському Ульяновську підірвали залізницю — відео

У країні-агресорці Росії невідомі влаштували нову гучну диверсію й підірвали залізничне полотно.
Головні тези:
- Українська розвідка повідомляє про вибух на залізниці в російському Ульяновську.
- Ця диверсія стала причиною нових проблем для російських загарбників.
- Також показало знищення російського винищувача безпосередньо на аеродромі.
У Росії знову гучно
Як повідомляє Головне управління розвідки України, це ще один удар по логістиці ворога.
Згідно з даними українських розвідників, вибух прогримів у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа — за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.
ГУР також нагадує про те, що 11 грудня у Брянску згоріло два магістральних тепловози держави-агресора.
ГУР розповіло про нові втрати армії РФ
Згідно з даними українських розвідників, 14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю Росії просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.
Ба більше, вказано, що 13 грудня потужна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.
Воєнна розвідка звертає увагу на те, що згадані військові об’єкти країна-агресорка використовувала у загарбницькій війні проти України.
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