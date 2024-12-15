У російському Ульяновську підірвали залізницю — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У російському Ульяновську підірвали залізницю — відео

ГУР
пожежа

У країні-агресорці Росії невідомі влаштували нову гучну диверсію й підірвали залізничне полотно. 

Головні тези:

  • Українська розвідка повідомляє про вибух на залізниці в російському Ульяновську.
  • Ця диверсія стала причиною нових проблем для російських загарбників.
  • Також показало знищення російського винищувача безпосередньо на аеродромі.

У Росії знову гучно

Як повідомляє Головне управління розвідки України, це ще один удар по логістиці ворога.

14 грудня 2024 року в ульяновску на росії вибух зруйнував залізничне полотно ― військова логістика окупаційної армії рф зазнала чергового ускладенення — йдеться в повідомленні ГУР.

Згідно з даними українських розвідників, вибух прогримів у залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяґа — за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.

ГУР також нагадує про те, що 11 грудня у Брянску згоріло два магістральних тепловози держави-агресора.

Процес послаблення об’єктів логістики, що їх росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває. ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата! — наголошують українські розвідники.

ГУР розповіло про нові втрати армії РФ

Згідно з даними українських розвідників, 14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю Росії просто на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30.

Ба більше, вказано, що 13 грудня потужна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

Воєнна розвідка звертає увагу на те, що згадані військові об’єкти країна-агресорка використовувала у загарбницькій війні проти України.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Слава Україні! — йдеться в офіційній заяві українських розвідників.

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