Українські воїни вибили армію РФ з Колесниківського лісу на Харківщині

Згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, Сили оборони України змогли прогнати російських загарбників південніше Глушківки на Куп'янському напрямку у Харківській області.

Українські захисники добилися нового успіху на Харківщині

Ворога вибито з Колесниківського лісу. Силам Оборони України вдалося вибити противника південніше Глушківки та закріпитися. Цю інформацію також заявив командир БпАК "Ахіллес, — йдеться у повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що протягом останніх днів українські воїни здійснювали закріплення та відбивали спроби окупантів повернутися в ліс.

14 грудня аналітики DeepState повідомили, що солдати РФ просунулися в районі Дворічної та Лозової на Харківщині.

Також відомо, що Сили оборони України відкинули противника біля Піщаного Донецької області.

Що відомо про ситуацію на фронті 14-15 грудня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 292 бойових зіткнення між російськими загарбниками та українськими захисниками.

14 грудня армія РФ завдала по позиціях Сил оборони України та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, а також 61 авіаційний удар, залучивши 99 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив понад 5000 артилерійських обстрілів, 158 з яких — із РСЗВ, залучив для ураження більш як три тисячі дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Слобожанське, Липці, Вовчанськ Харківської області; Сіверськ, Григорівка, Кримське, Петрівка, Костянтинопольське, Успенівка, Шевченко, Новопіль Донецької області; Темирівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. Поширити

Також протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 35 ударів по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки армії РФ.