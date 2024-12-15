Українські воїни вибили армію РФ з Колесниківського лісу на Харківщині

Згідно з даними моніторингового проєкту DeepState, Сили оборони України змогли прогнати російських загарбників південніше Глушківки на Куп'янському напрямку у Харківській області.
Головні тези:
- Протягом минулої доби зафіксовано 292 бойові зіткнення.
- Українські військові успішно знищили три артилерійські системи ворога.
Українські захисники добилися нового успіху на Харківщині
Окрім того, наголошується, що протягом останніх днів українські воїни здійснювали закріплення та відбивали спроби окупантів повернутися в ліс.
14 грудня аналітики DeepState повідомили, що солдати РФ просунулися в районі Дворічної та Лозової на Харківщині.
Також відомо, що Сили оборони України відкинули противника біля Піщаного Донецької області.
Що відомо про ситуацію на фронті 14-15 грудня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 292 бойових зіткнення між російськими загарбниками та українськими захисниками.
14 грудня армія РФ завдала по позиціях Сил оборони України та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, а також 61 авіаційний удар, залучивши 99 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив понад 5000 артилерійських обстрілів, 158 з яких — із РСЗВ, залучив для ураження більш як три тисячі дронів-камікадзе.
Також протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 35 ударів по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки армії РФ.
Українські воїни успішно вразили один пункт управління БпЛА, три артилерійські системи та два засоби ППО ворога.
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