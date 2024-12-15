Украинские воины выбили армию РФ из Колесниковского леса на Харьковщине

Согласно данным мониторингового проекта DeepState, Силы обороны Украины смогли прогнать российских захватчиков к югу от Глушковки на Купянском направлении в Харьковской области.

Украинские защитники добились нового успеха в Харьковской области

Враг выбит из Колесниковского леса. Силам Обороны Украины удалось выбить противника к югу от Глушковки и закрепиться. Эту информацию также заявил командир БПАК "Ахиллес", — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, указано, что последние дни украинские воины осуществляли закрепление и отражали попытки оккупантов вернуться в лес.

14 декабря аналитики DeepState сообщили, что солдаты РФ продвинулись в районе Двухлетней и Лозовой в Харьковской области.

Также известно, что Силы обороны Украины отбросили противника возле Песчаного Донецкой области.

Что известно о ситуации на фронте 14-15 декабря

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 292 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими защитниками.

14 декабря армия РФ нанесла по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, а также 61 авиационный удар, сбросив 99 КАБ.

Более того, враг совершил более 5000 артиллерийских обстрелов, 158 из которых — из РСЗО, привлек для поражения более трех тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Слобожанское, Липке, Волчанск Харьковской области; Северск, Григоровка, Крымское, Петровка, Константинопольское, Успеновка, Шевченко, Новополье Донецкой области; Темировка Запорожской области; Николаевка Херсонской области. Поделиться

Также за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 35 ударов по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники армии РФ.