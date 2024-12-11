Крах близко. Как Путин загнал Россию в тупик и что будет дальше

Эксперты издания The Telegraph пришли к выводу, что режим российского диктатора Владимира Путина может быть гораздо ближе к краху, который в свое время постиг Советский Союз, чем все привыкли считать.
Главные тезисы
- Режим Путина приближается к краху из-за экономической слабости и потери международного влияния.
- Ультиматум США может привести к разорению российских компаний и обострению экономического кризиса.
- Дефицит рабочей силы в России достигает критических показателей.
Россия слабеет, и Путин не может этому помешать
Как отмечает издание, РФ "медленно проигрывает" в экономической отрасли. Этот процесс стремительно ускорился за последний год.
Падение режима Башара Асада в Сирии и невозможность Путина это предотвратить подтверждает тот факт, что Кремль постепенно теряет рычаги влияния на международной арене. Однако это только начало.
Как известно, сейчас и Киев, и Москва ждут объявления ультиматума со стороны избранного президента США Дональда Трампа для скорейшего завершения войны.
Это станет настоящим ударом для Кремля, поскольку, как известно, Центральный банк РФ поднял процентные ставки до 21%, чтобы остановить инфляционную спираль.
В России уже признают приближение краха
С заявлением по этому приводу также выступил глава оборонного гиганта "Ростех" Сергей Чемезов.
По убеждению последнего, большое количество российских компаний может просто обанкротиться.
Журналисты обращают внимание на то, что нехватка ИТ-работников в стране-агрессорке достигла около 600 тысяч человек, а в оборонной промышленности не восполнены 400 000 вакансий.
Что важно понимать, общий дефицит рабочей силы составляет около 5 миллионов человек.
Фактически это означает, что экономическая ситуация в России выходит из-под контроля Кремля и приближается к краху.
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