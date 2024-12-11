Крах близко. Как Путин загнал Россию в тупик и что будет дальше

Эксперты издания The Telegraph пришли к выводу, что режим российского диктатора Владимира Путина может быть гораздо ближе к краху, который в свое время постиг Советский Союз, чем все привыкли считать.

Россия слабеет, и Путин не может этому помешать

Как отмечает издание, РФ "медленно проигрывает" в экономической отрасли. Этот процесс стремительно ускорился за последний год.

Падение режима Башара Асада в Сирии и невозможность Путина это предотвратить подтверждает тот факт, что Кремль постепенно теряет рычаги влияния на международной арене. Однако это только начало.

Как известно, сейчас и Киев, и Москва ждут объявления ультиматума со стороны избранного президента США Дональда Трампа для скорейшего завершения войны.

Если украинский лидер Владимир Зеленский откажется от мирных условий, США прекратят всю военную помощь, если Путин будет медлить — США усилят военные меры и начнут "ковровые бомбардировки" российской экономики. Поделиться

Это станет настоящим ударом для Кремля, поскольку, как известно, Центральный банк РФ поднял процентные ставки до 21%, чтобы остановить инфляционную спираль.

В России уже признают приближение краха

Экономика не может долго существовать в таком состоянии. Это колоссальный вызов для бизнеса и банков, — пожаловался недавно глава российского "Сбербанка" Герман Греф. Поделиться

С заявлением по этому приводу также выступил глава оборонного гиганта "Ростех" Сергей Чемезов.

По убеждению последнего, большое количество российских компаний может просто обанкротиться.

При ставке более 20 процентов я не знаю ни одного предприятия, которое могло бы получать прибыль, даже торговца оружием. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что нехватка ИТ-работников в стране-агрессорке достигла около 600 тысяч человек, а в оборонной промышленности не восполнены 400 000 вакансий.

Что важно понимать, общий дефицит рабочей силы составляет около 5 миллионов человек.