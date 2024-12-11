Бегство России из Сирии. Кремль уже нашел "виновного"
Категория
Мир
Дата публикации

Бегство России из Сирии. Кремль уже нашел "виновного"

Песков
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Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что восстание в Сирии и бегство оттуда российских военных являются результатом политики диктатора Башара Асада.

Главные тезисы

  • Кремль возлагает ответственность за сложную ситуацию в Сирии на действия и решения сирийского диктатора.
  • Украина подтверждает готовность возобновить отношения с Сирией и выступает за стабилизацию региона через политический диалог.

Кремль нашел нового козла отпущения

Представитель российского диктатора Владимира Путина снова начал цинично врать, что страна-агрессорка в свое время помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию в регионе.

Более того, Песков добавил, что РФ уже выполнила свою миссию.

Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она ечала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом она выполнила свою миссию.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

По его словам, дальнейшая политика Башара Асада спровоцировала начало восстания в Сирии.

Спикер Кремля уверяет, что действия и решения сирийского диктатора привели к сложной ситуации.

С которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии, добавил Песков.

Украина уже обратилась к Сирии

Официальный Киев подтвердил, что готов в будущем возобновить отношения с Сирией.

С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Асад (Башар Асад, сирийский диктатор — ред.) пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина.

Шеф украинской дипломатии обращает внимание на то, что ключевая цель — восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.

По его словам, важно сделать все возможное для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии для функционирующих государственных институций.

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