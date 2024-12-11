Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что восстание в Сирии и бегство оттуда российских военных являются результатом политики диктатора Башара Асада.

Кремль нашел нового козла отпущения

Представитель российского диктатора Владимира Путина снова начал цинично врать, что страна-агрессорка в свое время помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию в регионе.

Более того, Песков добавил, что РФ уже выполнила свою миссию.

Россия помогла Сирийской Арабской Республике справиться с террористами в свое время и способствовала стабилизации ситуации после того, как она ечала угрожать всему региону. Для этого Россия потратила много усилий. Таким образом она выполнила свою миссию. Дмитрий Песков Спикер Кремля

По его словам, дальнейшая политика Башара Асада спровоцировала начало восстания в Сирии.

Спикер Кремля уверяет, что действия и решения сирийского диктатора привели к сложной ситуации.

С которой сейчас необходимо работать, учитывая текущие реалии, добавил Песков. Поделиться

Украина уже обратилась к Сирии

Официальный Киев подтвердил, что готов в будущем возобновить отношения с Сирией.

С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Асад (Башар Асад, сирийский диктатор — ред.) пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, которые делают ставку на Путина. Поделиться

Шеф украинской дипломатии обращает внимание на то, что ключевая цель — восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.