Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что восстание в Сирии и бегство оттуда российских военных являются результатом политики диктатора Башара Асада.
Главные тезисы
- Кремль возлагает ответственность за сложную ситуацию в Сирии на действия и решения сирийского диктатора.
- Украина подтверждает готовность возобновить отношения с Сирией и выступает за стабилизацию региона через политический диалог.
Кремль нашел нового козла отпущения
Представитель российского диктатора Владимира Путина снова начал цинично врать, что страна-агрессорка в свое время помогла Сирии справиться с террористами и стабилизировать ситуацию в регионе.
Более того, Песков добавил, что РФ уже выполнила свою миссию.
По его словам, дальнейшая политика Башара Асада спровоцировала начало восстания в Сирии.
Спикер Кремля уверяет, что действия и решения сирийского диктатора привели к сложной ситуации.
Украина уже обратилась к Сирии
Официальный Киев подтвердил, что готов в будущем возобновить отношения с Сирией.
С заявлением по этому поводу выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Шеф украинской дипломатии обращает внимание на то, что ключевая цель — восстановить безопасность в Сирии и действенно защитить людей от насилия.
По его словам, важно сделать все возможное для стабилизации региона, обеспечить инклюзивный политический диалог в Сирии для функционирующих государственных институций.
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