Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що повстання у Сирії та втеча звідти російських військових є результатом політики диктатора Башара Асада.
Головні тези:
- Кремль покладає відповідальність за складну ситуацію в Сирії на дії та рішення сирійського диктатора.
- Україна підтверджує готовність відновити відносини з Сирією та виступає за стабілізацію регіону через політичний діалог.
Кремль знайшов нового цапа-відбувайла
Речник російського диктатора Володимира Путіна знову почав цинічно брехати, що країна-агресорка свого часу допомогла Сирії впоратися з терористами та стабілізувати ситуацію в регіоні.
Ба більше, Пєсков додав, що РФ уже виконала свою місію.
За його словами, подальша політика Башара Асада спровокувала початок повстання у Сирії.
Речник Кремля запевняє, що дії та рішення сирійського диктатора призвели до складної ситуації.
Україна вже звернулася до Сирії
Офіційний Київ підтвердив, що готовий у майбутньому відновити відносин з Сирією.
З заявою з цього приводу виступив очільник МЗС України Андрій Сибіга.
Шеф української дипломатії звертає увагу на те, що наразі ключова мета — відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.
За його словами, важливо зробити все можливе для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.
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