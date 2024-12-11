Втеча Росії з Сирії. Кремль уже знайшов "винного"
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Втеча Росії з Сирії. Кремль уже знайшов "винного"

Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що повстання у Сирії та втеча звідти російських військових є результатом політики диктатора Башара Асада.

Головні тези:

  • Кремль покладає відповідальність за складну ситуацію в Сирії на дії та рішення сирійського диктатора.
  • Україна підтверджує готовність відновити відносини з Сирією та виступає за стабілізацію регіону через політичний діалог.

Кремль знайшов нового цапа-відбувайла

Речник російського диктатора Володимира Путіна знову почав цинічно брехати, що країна-агресорка свого часу допомогла Сирії впоратися з терористами та стабілізувати ситуацію в регіоні.

Ба більше, Пєсков додав, що РФ уже виконала свою місію.

Росія допомогла Сирійській Арабській Республіці впоратися з терористами свого часу і сприяла стабілізації ситуації після того, як вона почала загрожувати всьому регіону. Для цього Росія витратила багато зусиль. Таким чином, вона виконала свою місію.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

За його словами, подальша політика Башара Асада спровокувала початок повстання у Сирії.

Речник Кремля запевняє, що дії та рішення сирійського диктатора призвели до складної ситуації.

З якою зараз необхідно працювати, враховуючи поточні реалії, — додав Пєсков.

Україна вже звернулася до Сирії

Офіційний Київ підтвердив, що готовий у майбутньому відновити відносин з Сирією.

З заявою з цього приводу виступив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Асад (Башар Асад, сирійський диктатор — ред.) пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається, — наголосив він.

Шеф української дипломатії звертає увагу на те, що наразі ключова мета — відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

За його словами, важливо зробити все можливе для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

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