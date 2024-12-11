Крах близько. Як Путін загнав Росію у глухий кут і що буде далі
Категорія
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Крах близько. Як Путін загнав Росію у глухий кут і що буде далі

Путін
Джерело:  The Telegraph

Експерти видання  The Telegraph дійшли висновку, що режим російського диктатора Володимира Путіна може бути набагато ближчим до краху, який у свій час спіткав Радянський Союз, ніж усі звикли вважати.

Головні тези:

  • Режим Путіна наближається до краху через економічну слабкість та втрату міжнародного впливу.
  • Ультиматум США може призвести до збанкрутування російських компаній і загострення економічної кризи.
  • Дефіцит робочої сили у Росії досягає критичних показників.

Росія слабшає, і Путін не може цьому перешкодити

Як зазначає видання, РФ "повільно програє" в економічній галузі. Цей процес стрімко пришвидшився протягом останнього року.

Падіння режиму Башара Асада у Сирії та неможливість Путіна цьому запобігти підтверджує той факт, що Кремль поступово втрачає важелі впливу на міжнародній арені. Однак це лише початок.

Як відомо, наразі і Київ, і Москва чекають на оголошення ультиматуму з боку обраного президента США Дональда Трампа для швидкого завершення війни.

Якщо український лідер Володимир Зеленський відмовиться від мирних умов, США припинять усю військову допомогу, якщо Путін зволікатиме — США посилять воєнні заходи і почнуть "килимові бомбардування" російської економіки.

Це стане справжнім ударом для Кремля, адже, як відомо, Центральний банк РФ підняв процентні ставки до 21%, щоб зупинити інфляційну спіраль.

У Росії уже визнають наближення краху

Економіка не може довго існувати в такому стані. Це колосальний виклик для бізнесу і банків, — поскаржився нещодавно очільник російського "Сбербанку" Герман Греф.

З заявою з цього привожу також виступив глава оборонного гіганта "Ростех" Сергій Чемезов.

На переконання останнього, велика кількість російських компаній може прости збанкрутувати.

За ставки понад 20 відсотків я не знаю жодного підприємства, яке могло б отримувати прибуток, навіть торговця зброєю, — зазначив.

Журналісти звертають увагу на те, що брак ІТ-працівників у країні-агресорці сягнув близько 600 тисяч осіб, а в оборонній промисловості не заповнені 400 000 вакансій.

Що важливо розуміти, загальний дефіцит робочої сили становить близько 5 мільйонів осіб.

Фактично це означає, що економічна ситуація у Росії виходить з-під контролю Кремля й впевнено наближається до краху.

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