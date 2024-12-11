Крах близько. Як Путін загнав Росію у глухий кут і що буде далі

Експерти видання The Telegraph дійшли висновку, що режим російського диктатора Володимира Путіна може бути набагато ближчим до краху, який у свій час спіткав Радянський Союз, ніж усі звикли вважати.
Головні тези:
- Режим Путіна наближається до краху через економічну слабкість та втрату міжнародного впливу.
- Ультиматум США може призвести до збанкрутування російських компаній і загострення економічної кризи.
- Дефіцит робочої сили у Росії досягає критичних показників.
Росія слабшає, і Путін не може цьому перешкодити
Як зазначає видання, РФ "повільно програє" в економічній галузі. Цей процес стрімко пришвидшився протягом останнього року.
Падіння режиму Башара Асада у Сирії та неможливість Путіна цьому запобігти підтверджує той факт, що Кремль поступово втрачає важелі впливу на міжнародній арені. Однак це лише початок.
Як відомо, наразі і Київ, і Москва чекають на оголошення ультиматуму з боку обраного президента США Дональда Трампа для швидкого завершення війни.
Це стане справжнім ударом для Кремля, адже, як відомо, Центральний банк РФ підняв процентні ставки до 21%, щоб зупинити інфляційну спіраль.
У Росії уже визнають наближення краху
З заявою з цього привожу також виступив глава оборонного гіганта "Ростех" Сергій Чемезов.
На переконання останнього, велика кількість російських компаній може прости збанкрутувати.
Журналісти звертають увагу на те, що брак ІТ-працівників у країні-агресорці сягнув близько 600 тисяч осіб, а в оборонній промисловості не заповнені 400 000 вакансій.
Що важливо розуміти, загальний дефіцит робочої сили становить близько 5 мільйонів осіб.
Фактично це означає, що економічна ситуація у Росії виходить з-під контролю Кремля й впевнено наближається до краху.
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